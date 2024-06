Rodriguinho diz que participar Big Brother Brasil 24 o fez perder amigos

"Separei joio do trigo", disse o cantor em entrevista recente; Rodriguinho fez participação polêmica no reality da Globo

Rodriguinho abriu o jogo e revelou ter perdido algumas amizades depois de participar do BBB 24. Convidado do Selfie Service desta quarta-feira, 19, o cantor disse que o 'cancelamento' dentro do programa serviu para afastar algumas pessoas que não ficaram do seu lado durante as polêmicas dentro da atração.

"A gente não imagina o que tá acontecendo com a nossa família aqui fora. Minha esposa discutiu com todo mundo, ela não quis saber, desfez amizades para caramba. Teve coisa que olhei para ela e falei: 'amor, é mãe', sabe? Beleza, eu entendi, tá falando de mim, mas pega mais leve", ele disse.

"Eu aceito o Brasil inteiro falando de mim, pode falar, eu sou artista e a vida inteira falaram de mim. Mas quem me conhece, meu irmão? Você entra na minha casa, me conhece... Ah, aí não. Separei o joio do trigo legal", explicou, fazendo referência bíblia à parábola do Novo Testamento em que, durante o Juízo Final, os anjos iriam separar os 'filhos do maligno' (o joio) dos 'filhos do reino' (o trigo).

"Peraí, você me conhece, meu parceiro. Você pensa igual a mim, e fala coisas piores do que eu falo. Vcê vai surfar na minha onda? Eu nunca faria isso com um amigo meu. É muito difícil, fiquei muito decepcionado em saber", lamentou.

Rodriguinho revela bastidor de viagem a Paris com Bruna Amaral

Rodriguinho (46) e Bruna Amaral (30) passaram o Dia dos Namorados em Paris, na França. O casal desembarcou no país na primeira viagem do ex-BBB após pausa na carreira para entrar no reality show da Globo. De volta ao Brasil, o cantor conversa com a CARAS Brasilsobre o período de descanso ao lado da mulher.

"A Bruna é uma pessoa que gosta muito de andar, ir a lugares e restaurantes. Confesso que quando a gente se juntou deu uma parada isso por conta da minha rotina [de shows], então sempre que eu posso faço viagens com ela para ela poder ir à praia, ao shopping fazer compras, ir a restaurantes e curtir só nós dois. Foi muito bom passar esse tempo com ela, ainda mais nessa data tão especial", revela.