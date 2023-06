Rodrigo Faro choca ao mostrar 'envelhecimento' dele e da esposa: 'Vive no formol'

Com foto do passado e atual, Rodrigo Faro choca ao mostrar transformação dele e da mulher

O apresentador Rodrigo Faro impressionou ao mostrar um antes e depois com a esposa, Vera Viel. Nesta segunda-feira, 12, o comunicador da Record TV celebrou mais um Dia dos Namorados ao lado da mãe de suas três filhas e encantou ao exibir um clique do passado com a mulher.

Casado desde 2003, o casal surgiu bem novinho na foto resgatada pelo famoso. Com um clique atual, ele impressionou ao exibir o "envelhecimento" que tiveram. Praticamente iguais, os pombinhos chocaram mais uma vez com a jovialidade.

"Feliz nosso dia todo dia…", escreveu Rodrigo Faro na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas, além de elogiá-lo, mostraram-se admirados com a aparência do apresentador, de 49 anos, e da modelo, de 47.

"Esse casal vive no formol, não é possível", disseram admirados. "Lindos", elogiaram os fãs. "Estão maravilhosos", falaram outros para a dupla.

Nas últimas semanas, Rodrigo Faro comemorou mais um ano de casado com Vera Viel. Pais de Helena, de 7 anos, Maria, de 12, e Clara, de 15, eles celebraram 20 anos de união.

Declaração de Rodrigo Faro para a esposa comove fãs: "Vou dar tudo o que eu puder"

Uma declaração do apresentador Rodrigo Faro para a esposa, a ex-modelo Vera Viel, está gerando uma grande comoção nas redes sociais nesta quinta-feira, 25. Um vídeo com o trecho da fala do artista viralizou após um fã fazer uma edição.

"Cara, o meu maior tesouro hoje é Deus e minha mulher", começa ele no vídeo. Faro então lembra a origem difícil dos dois e como ela foi fundamental para que os dois pudessem construir uma relação muito próxima.

"Uma pessoa que tá com você há 25 anos, que já passou bons momentos, maus momentos, que você já levou para comer esfirra no dia da promoção. Que sentou com você na esfirraria pra comer e tomar um suco de laranja. Hoje, eu poder chegar para essa pessoa e falar: “que carro você quer, que casa você quer? Pra onde você quer viajar? Que roupa você quer?”. Eu vou dar tudo o que eu puder pra ela", disse ele.

Faro seguiu exaltando Vera Viel. "Quando eu mais precisei, ela parou de trabalhar para ficar do meu lado. Ela me deu a juventude dela. Era uma modelo fod*, que morava no mundo inteiro e parou para cuidar de mim e da nossa família. A minha maior fortuna, o meu maior tesouro é a minha família. Muito mais do que um carro, uma piscina com areia. É muito mais", garantiu ele.

Veja abaixo o vídeo: