Roberto Justus surpreende ao revelar motivo de briga com a esposa: "Eu fico louco"

Roberto Justus surpreende ao contar o principal motivo de estresse na relação com Ana Paula Siebert

Sempre sincero, o publicitário e apresentador Roberto Justus mostrou personalidade ao contar detalhes da esposa, Ana Paula Siebert. Em uma entrevista bem sincera, o apresentador revelou qual o principal motivo de desavenças entre os dois, mas elogiou o trabalho profissional da amada .

Tudo aconteceu quando ele relatava que a amada é muito detalhista nos conteúdos que produz para as redes sociais. "Ela é verdadeira, ela vende aquilo que ela compra. Ela leva muito, porque tem que levar as roupas. Ela é muito moderna, está tudo programado. Eu já levo um monte de coisa pra decidir", disse ele.

Justus contou que quando os dois viajam, ela já leva tudo prontinho. A influenciadora tem uma equipe com profissionais especializados em foto e vídeo para produzir os conteúdos. "Ela sabe, look pra dia, noite, se for 15 dias, ela tem quinze looks", contou.

Depois, o empresário entregou o motivo principal das brigas entre os dois: a falta de pontualidade da amada. "Ela não gosta que eu seja bravo com ela. Ela fica irritada com algumas coisas. Às vezes em uma discussão boa ela fica irritada. E assim, ela é atrasada e eu sou muito pontual. Se eu marcar com ela, preciso mentir porque se eu disser que tem um jantar às oito, ela fica pronta oito e meia", contou ele.

Segundo ele, a situação gera atritos momentâneos entre o casal. "E aí tem um desgaste, porque ela odeia quando eu fico "Paula, vamos". O maior desgaste é esse, eu fico louco com os atrasos dela", revelou o publicitário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

MAL ENTENDIDO

Após ser criticado nas redes sociais por falas polêmicas sobre a ex, Adriane Galisteu (50), o empresário Roberto Justus (68) decidiu se pronunciar sobre o assunto. Nos stories de seu Instagram, o marido da influenciadora digital Ana Paula Siebert (35) se explicou após a repercussão de sua fala durante entrevista a Luciana Gimenez (53).

Durante o bate-papo, ele contou sobre os motivos do término com Galisteu. Os dois foram casados entre 1998 e 1999, e Justus chegou a dizer que a apresentadora vestia "roupas de brechó" e "fumava".

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu à entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", começou escrevendo.