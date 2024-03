Roberta Rodrigues participa de audiência contra a Globo na justiça, diz colunista

Roberta Rodrigues e a Globo estão envolvidas em processo de acusação de racismo em uma novela da emissora

A atriz Roberta Rodrigues participou de uma audiência na justiça contra um caso de racismo em uma novela da Globo. De acordo com o colunista Leo Dias, ela esteve na primeira audiência do caso nesta segunda-feira, 25, no Rio de Janeiro.

Ela e outros artistas da novela Nos Tempos do Imperador, de 2021, denunciaram um caso de racismo nos bastidores da gravação. O colunista contou que os artistas revelaram que o elenco negro sofria discriminação durante o trabalho no auge da pandemia de Covid-19.

A denúncia foi feita para a área responsável da Globo.

Roberta Rodrigues ficou noiva em julho de 2023

A atriz Roberta Rodrigues está noiva! Em julho de 2023, ela foi surpreendida com um pedido de casamento de seu companheiro, Guilherme Guimarães. Eles estão juntos há alguns anos e são pais de uma menina, Linda Flor, de 6 anos, mas ele a surpreendeu com o pedido especial na frente dos amigos e familiares.

Em um vídeo nas redes sociais, a artista apareceu chorando ao ver o amado de joelhos em sua frente e com a aliança de noivado. Na legenda, ela declarou o seu amor e celebrou o momento especial.

"06 de junho de 2012 foi nossa primeira ficada e daí em diante eu já quis viver pra sempre ao seu lado.

Agora dia 06 de julho 2023 (seu niver) será nosso dia. Dia em que você conseguiu me pegar de surpresa, logo eu que sempre faço as surpresas. Gui, só digo uma coisa: até as próximas vidas eu digo sim. Eu te amo, eu amo tudo que construímos e eu amo amar você", disse ela.