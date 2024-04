Ricardo Tozzi oferece 'tardezinhas' musicais em restaurante de luxo em São Paulo

No ar em Cheias de Charme, Ricardo Tozzi se divide entre a carreira artística e o empreendedorismo. Ele é proprietário de um restaurante português em São Paulo

Sucesso na carreira artística, Ricardo Tozzi tem investido pesado na área do empreendedorismo. Desde setembro de 2022, o ator e empresário tem dividido seu tempo em administrar um restaurante português, localizado em um casarão tombado, em um badalado bairro de São Paulo, com os palcos. Nesta sexta-feira, 12, em clima de “sextou”, o artista anunciou, em suas redes sociais, "tardezinhas" musicais, que serão realizadas nesta sexta e no sábado, 13.

Os fãs de Tozzi estão matando as saudades do ator na TV. Ele está no ar na reprise da novela Cheias de Charme, nas tardes da TV Globo, na Edição Especial. Na trama de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, exibida originalmente em 2012, o ator interpreta o cantor Fabian, ídolo das multidões, e seu sósia Inácio, um homem simples que odeia a semelhança com o artista.

Na época, o artista tinha uma carreira ascendente na emissora. Depois da estreia em Bang Bang (2005), ele fez outros trabalhos na TV, como na novela Insensato Coração (2011), onde deu vida ao atrapalhado Douglas, entre outros papéis em folhetins.

VINTE ANOS DE CARREIRA

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Ricardo Tozzi falou sobre celebrar 20 anos de carreira e refletiu sobre sua trajetória. "Sou ator há 20 anos, faria tudo exatamente igual. Com 30 anos, comecei a carreira da minha alma e nunca mudaria isso", disse.

O ator também falou de Cheias de Charme. "Do fundo do meu coração, a repercussão da reprise e a capacidade de comunicação que essa novela tem com as pessoas são impressionantes. Pessoas que nunca assistiram e estão vendo agora estão começando a formar novos fã-clubes, quem nem sabia quem eu era", destacou Tozzi. "Essa novela tem um poder, parece que lancei um produto novo. Ela tem alguma coisa que eu não sei qual é, um borogodó. Tudo ressurgiu com essa reprise", completou.