Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre separação de Marília Gabriela: 'A gente não teve crise'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini desmente boatos que circulavam durante seu casamento com Marília Gabriela

Reynaldo Gianecchini marcou sua trajetória ao se casar em 1999 com Marília Gabriela, união que chegou ao fim em 2006. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator abre o jogo sobre a separação da jornalista e desmente boatos que circulavam durante o período do relacionamento: "A gente não teve crise".

"Sempre especularam muito da gente se separar, entre outras histórias erradas. Mas a gente nunca esteve nem próximo de separar. Quando a gente decidiu separar, nos pegou até de surpresa esse sentimento. Foi com muito respeito e carinho", conta Reynaldo Gianecchini .

"Nunca foi porque tivemos uma briga, a gente nunca teve uma crise. Tivemos o entendimento de que as fases estavam ficando diferentes e que os nossos caminhos estavam desviando. E foi isso, nunca tiveram os boatos que todo mundo falava. A gente nunca ameaçou separar, nunca teve uma briga que pudesse ser motivo para essas fofocas erradas", completa o ator sobre o fim do casamento.

Durante a entrevista, Reynaldo Gianecchini também refletiu sobre a antiga união e sua vida amorosa: "Era um senhor casado com uma adolescente praticamente. A Marília tinha a minha idade hoje, quando casamos ela tinha 50 anos. Entendo perfeitamente agora, porque também me sinto muito mais jovem, engraçado e divertido, como a Marília era. Eu era o velho e ela a adolescente da relação".

"Depois do casamento, fui ficando mais solto nessa questão do envolvimento amoroso, mas, naquela época, eu era casadão mesmo, pensava uma vida a dois. É como tem que ser, mas nunca mais casei depois", compartilha o ator.

