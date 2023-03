Revelado por Xuxa, ator tem reencontro com 'madrinha' em filme inspirado em livro

Henrique Camargo participou do Dancing Brasil Júnior, programa apresentado por Xuxa; eles atuarão juntos em adaptação do livro de Thalita Rebouças

Henrique Camargo (17) é o intérprete do Filho da Narradora em Reis. O personagem é misterioso e em breve será revelado na trama. Além de ator, ele é modelo, dançarino e iniciou sua carreira no Dancing Brasil Júnior, programa apresentado por Xuxa (60). Ele reecontrará a "madrinha" em novo filme inspirado em livro de Thalita Rebouças (48).

Seu primeiro trabalho na TV foi na novela Amor Sem Igual, interpretando o personagem Caio, filho da Furacão (Dani Moreno). Foi após sua estreia que ganhou o prêmio de melhor ator revelação do ano 2020 pelo Notícias de TV. Posteriormente recebeu o convite para interpretar o personagem Ismael filho de Abraão (Zé Carlos Machado) e Agar (Hylka Maria) na novela 'Gênesis'.

O ator está no elenco de Fada – O Filme, uma adaptação do livro Uma Fada Veio Me Visitar, de Thalita Rebouças. Ele interpreta o protagonista Leo e faz par romântico com Antônia Perissé (16), a filha de Heloisa Périssé (56). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre as diferenças entre os dois personagens.

"O Filho da Narradora, dependendo da situação que é colocada diante dele, faz com que ele acabe sendo bastante impulsivo, já o Leo não. O Leo é cuidadoso, observa e analisa a situação. É um personagem apaixonante, ele passa muita humildade na sua forma de agir. Já o Filho da Narradora, por ser um príncipe, tem um futuro 'garantido', ele é o possível herdeiro do trono, então acaba tendo uma postura mais firme do que o Léo", declarou Henrique.

Para o artista, atuar ao lado de quem o revelou trouxe a nostalgia do início de sua vida profissional. "O Dancing Brasil Júnior foi o start da minha carreira, quando eu tive vontade de aprender mais sobre TV, cinema e teatro. Então, trabalhar recentemente com a Xuxa me trouxe boas recordações do presente que Deus me deu ao ter essa profissão que eu amo tanto".

Ele ainda não poupou elogios à mãe de Sasha (24). "A Xuxa é incrível, uma pessoa de grande talento, por quem tenho muita admiração, cresci ouvindo Xuxa só para baixinhos e pode ter certeza que nunca passou pela cabeça do Henrique bebê e do Henrique adolescente, estar em um filme com esse ícone que é a Xuxa. Digo que estar em um novo trabalho com ela me trouxe a sensação de que eu estou no caminho certo. Muita gratidão por essa oportunidade", declarou o ator.