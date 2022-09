Responsáveis do Cartão de Visita News se reúnem em São Paulo

Os responsáveis pelo portal Cartão de Visita News, o CEO Zacarias Pagnanelli e o diretor de conteúdo e negócios, Godi Júnior, se reuniram no Rosewood São Paulo Hotel, com o empresário Leonardo Freitas, da Multinacional Hayman-Woodward, uma consultoria especializada em mobilidade global.

Pagnanelli é o criador da área institucional na TV no Brasil e trabalhou por algumas décadas nas Band e Record TV. Godi, é apresentador do programa Compartilha Brasil e um dos organizadores do Jogo das Estrelas Brasil.