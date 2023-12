Renée de Vielmond: ex de galã da Globo, atriz se isolou após 'Paraíso Tropical'

Saiba por onde anda Renée de Vielmond, um dos destaques de Paraíso Tropical; atriz não faz mais trabalhos na televisão desde 2007

Quem está assistindo a novela Paraíso Tropical está encantado com o talento da atriz Renée de Vielmond. Um dos destaques da trama de Gilberto Braga, ela não fez mais nenhum trabalho na televisão desde então.

E não foi fácil convencer a atriz a atuar na trama. É que o autor teve que escrever um personagem especial e convencê-la a participar da novela que foi um grande sucesso ao ser exibido em 2007. Na produção, ela interpreta Ana Luísa Cavalcanti, esposa de Antenor (Tony Ramos).

Por onde anda Renée de Vielmond?

Hoje com 70 anos, a atriz se aposentou definitivamente do ofício de atriz. Sua última entrevista aconteceu em 2018, quando ela explicou sua decisão em entrevista ao canal de YouTube 'Dez Minutos de Arte'.

Na conversa, a estrela disse que a decisão foi tranquila. "Eu acho que tive bons momentos na minha carreira e, aí, eu fiz uma transição boa, eu acho, satisfatória da vida profissional para a aposentadoria e eu decidi parar, simples assim. Fiz uma boa escolha quando me aposentei", declarou.

Ao jornal 'O Globo', a veterana também esclareceu que até recebeu convites, mas não se sentiu confortável para retornar ao ar. "Recebo inúmeros convites, mas nem sempre são personagens para os quais eu me sinta adequada e, além disso, trabalhar em TV exige suportar o ritmo industrial", explicou.

Renée de Vielmond foi casada com José Wilker

Um detalhe que poucos sabem sobre a vida da atriz é que ela foi casada com o galã José Wilker entre os anos de 1976 e 1985. O casamento entre os dois até gerou um fruto, Mariana Wilker, uma das filhas do ator que faleceu em 2014.

Recentemente, ela contou que é a responsável pelo acervo deixado pelo ator. "São 8.000 livros, 6.000 DVDs e 4.000 CDs. E esse acervo está preservado, e as filhas do Zé estão tentando parcerias para que esse acervo possa ser disponibilizado para todas as pessoas interessadas em estudar cinema, teatro e literatura", esclareceu ela.