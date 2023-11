Renata Vasconcellos e sua irmã gêmea surpreendem e esbanjam simpatia em festival de música

A jornalista Renata Vasconcellos e sua irmã gêmea, a estilista Lanza Mazza foram vistas curtindo um festival de música no Rio de Janeiro

Neste sábado, Renata Vasconcellos e sua irmã gêmea Lanza Mazza esbanjaram simpatia ao serem flagradas em um festival de música no Rio de Janeiro. A jornalista e a estilista foram vistas no evento dançando ao som do show de Marisa Monte.

Enquanto a âncora do Jornal Nacional vestia uma camisa roxa estampada e uma calça preta, Lanza estava vestindo cores mais claras com um look composto por uma camisa jeans e calça branca. Discreta, a estilista ainda usava óculos escuros durante o show.

As irmãs não passaram despercebidas no evento, e foram abordadas pela repórter Xan Ravelli que estava cobrindo o evento para o canal Multishow. No começo da entrevista, a repórter fez uma “pegadinha” com os espectadores, mostrando só Lanza e a apresentando como Renata. Quando a jornalista entrou nas câmeras, Xan se fingiu de surpresa e elogiou: “O que é isso? Talento em dobro, beleza em dobro”.

“Vocês já ouviram muita piada ruim de gêmeas?”, questionou a repórter. Renata disse que sim, enquanto Lanza detalhou: “Pelo menos é engraçado”. Na rápida entrevista, Renata deu detalhes sobre as atrações que ela e a irmã curtiram no festival: “Curti muito o show da Vanessa da Mata, viemos ver Iza, Marisa Monte é maravilhosa, agora a Gaby Amarantos. Estou curtindo demais, noite de música popular brasileira da melhor qualidade”.

Nas redes sociais, a presença das duas irmãs no festival rendeu diversos elogios e comentários surpresos pela semelhança de Renata e Lanza. “Até a voz”, comentou um seguidor. Outro fã ainda escreveu: “Elas são idênticas demais”. Uma admiradora ainda declarou: “Renata e Lanza eu amo vocês”.

Mas esta não é a primeira vez que Renata e Lanza surpreendem as redes sociais. Recentemente, as irmãs cariocas realizaram um passeio por São Paulo e compartilharam fotos dos momentos especiais. As fotos das irmãs gêmeas causaram comoção entre os seguidores.

Bastidores!

Há algumas semanas, Renata Vasconcellos mostrou um pouco dos bastidores de sua rotina no Jornal Nacional. A âncora compartilhou em seu Instagram uma foto de sua marmita. “Hoje o almoço veio ‘ornado’”, comentou a jornalista na postagem que mostrava a refeição embalada com um tecido colorido e estampado com flores.

Além de mostrar a marmita do dia, a irmã de Lanza ainda esbanjou estilo e elegância ao posar na redação do Jornal Nacional. Longe da bancada, a famosa surgiu de pé, mostrando seu look completo.