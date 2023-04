Relembre as vezes em que Shakira deu o que falar e causou após separação com Piqué

Shakira deu o que falar com indiretas em músicas, detetive e guincho de árvore após separação

Depois que Shakira (46) se separou de Gerard Piqué (36) após mais de uma década de casamento, a musa causou na web após o affair do então amado com Clara Chía (24). Entre indiretas em músicas, detetive e guincho de árvore, a cantora enfrentou a traição e o período de separação do ex-marido dando o que falar na internet.

Em uma uma parceria com o DJ Bizarrap, Shakira lançou uma música em janeiro deste ano cheia de indiretas para seu ex. Com menções à traição, à amante do ex jogador de futebol e, até mesmo, à sogra do galã, a música teve uma repercussão imensa na internet, tanto que ela se tornou a canção em espanhol que atingiu a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube mais rapidamente.

Durante o casamento com Gerard Piqué , a cantora suspeitou da traição do ex jogador de futebol com outra mulher. Para desvendar o caso, ela contratou um detetive particular, que obteve fotos expondo o affair do galã com Clara Chía e chegou a frequentar a boate onde a atual namorada de Gerard Piqué trabalhava. A cantora, porém, não foi a única que não queria mais Piqué por perto depois de descobrir a traição. Em fevereiro deste ano, Gerard Piqué e Clara Chía foram expulsos de um restaurante porque o dono era fã da cantora.

Leia também: Shakira implora para paparazzis pararem de seguir seus filhos em Barcelona