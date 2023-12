"Não existia": a fala controversa de Graciele Lacerda sobre casamento de Zezé

Fala controversa de Graciele Lacerda durante entrevista rende críticas; muitos consideraram que ela foi deselegante

Um trecho da entrevista de Graciele Lacerda para o programa Domingo Espetacular exibido neste domingo, 10, está gerando polêmica nas redes sociais. É que a jornalista ousou ao falar do casamento entre Zilu Godói eZezé di Camargo.

Ao que tudo indica, ela se envolveu com o sertanejo quando ele ainda estava casado com a mãe de Wanessa, Camilla e Igor. Ao falar do início do relacionamento, ela fez uma avaliação controversa.

“É muita injustiça, porque a gente não sabe o que acontece no relacionamento de uma pessoa. A gente não pode opinar. O Zezé chegou um momento que ele cansou do que estava vivendo. Era um relacionamento que já não existia, não dá pra falar que existia por vários fatores”, pontuou a influenciadora.

Nas redes sociais, a declaração de Graciele Lacerda pegou mal. Muitos consideraram deselegante a atitude da profissional em citar a ex-mulher de seu marido.

A entrevista de Graciele Lacerda foi para assumir publicamente que ela é a criadora de um perfil falso que fez ataques contra a família Camargo. A jornalista, porém, negou que seja a autora das postagens, já que a conta seria compartilhada com outros membros da família.

🚨FAMOSOS: Graciele Lacerda fala sobre casamento de Zezé com Zilu: “Ele cansou do que tava vivendo, era um relacionamento que já não existia”. pic.twitter.com/mTD6WTe13p — CHOQUEI (@choquei) December 11, 2023

Com cara de choro, Graciele Lacerda se pronuncia

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez um novo pronunciamento em sua rede social após admitir em uma entrevista para o Domingo Espetacular neste domingo, 10, que foi a criadora do perfil fake que fez comentários ofensivos aos familiares do sertanejo.

Depois de explicar o motivo de ter criado a conta e ter alegado não ser autora dos comentários, a influenciadora digital, que perdeu um contrato de trabalho diante da polêmica, surgiu emocionada falando da situação em seus stories.

"Tava bastante emocionada depois da entrevista, eu e Zezé, a gente se emocionou muito se abraçou, enfim, foram dias muito sofridos pra mim, as pessoas não têm noção do que eu passei, mas enfim, pra quem tava me cobrando pra eu poder falar, hoje eu falei na entrevista... É isso, não tô acusando ninguém, não vou fazer o que fizeram comigo, jamais vou fazer isso, a justiça tá aí pra isso, vai ser tudo feito na justiça, não quero mais falar desse assunto", declarou a musa fitness.