Regina Duarte é massacrada pelos colegas após ironizar crianças indígenas: "Você é mãe"

Regina Duarte é massacrada nas redes sociais após publicação polêmica; leia o que ela disse

A atriz Regina Duarte foi duramente criticada pelos colegas ao publicar uma imagem acompanhada de um texto em que dá sua opinião sobre a crise envolvendo o povo Yanomami. Após a revelação de que mais de 500 crianças morreram de desnutrição, ela ironizou a tragédia.

Ex-Secretária Especial da Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela compartilhou uma ilustração de uma criança indígena com uma legenda irônica.

“A infância desamparada dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixes“, disse Regina Duarte insinuando que a crise humanitária é falsa.

Imediatamente vários colegas de profissão se revoltaram. Paulo Betti deixou uma mensagem desaforada. "Regina sua atitude é inexplicável! Você é mãe, avó! Respeite a inteligência de quem lê suas postagens e te seguem! Respeite o povo Yanomami!", escreveu ele.

José de Abreu também se pronunciou e relembrou as rusgas que viveu no passado com a ex-global. "Quando disse que você não valia nada, me criticaram", disse ele. A atriz e poetisa Elisa Lucinda também deixou uma mensagem. "Sua postagem é cruel. Onde de será que foi morar a Regina amorosa que conhecíamos? Que postagem é essa?", questionou. Quem também se revoltou foi Astrid Fontenelle. "Eu nem acreditei quando li que a senhora escreveu isso. Nem sigo mais… muita decepção. Mas dessa vez a senhora ultrapassou todos os limites, da sanidade a moralidade. É imoral, cruel demais! Não se sensibilizar com a situação dessas crianças é porque a sua humanidade foi embora da sua alma!".



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte)

MAIS ATAQUES

A atriz Regina Duarte partiu para o ataque contra Claudia Raia, que foi autorizada a captar R$ 5 milhões após o desbloqueio dos pedidos feitos com base na Lei Rouanet. A decisão publicada na semana passada motivou uma mensagem da ex-secretária de Cultura do governo Bolsonaro. Ela foi irônica.