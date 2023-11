Regina Duarte aparece com os netos, filhos de Regiane Alves

Em clique raro, Regina Duarte aparece com seus dois netos, filhos de seu herdeiro, João Gomez, com a atriz, Regiane Alves

A atriz Regina Duarte encantou ao postar uma foto rara com os seus dois netos, filhos do herdeiro dela, o diretor João Gomez, com as também atriz Regiane Alves. Nesta quinta-feira, 23, a famosa exibiu o registro em família e chamou a atenção.

Com os dois garotos, João Gabriel, de 9 anos, e Antônio, de 8 anos, a mãe de Gabriela Duarte surgiu radiante e falou sobre o momento especial com os netos. O encontro aconteceu no último final de semana e artista falou sobre o amor que sente por eles.

"Bom dia! Estes netos tão amados vieram trazer seu interesse e carinho no último sábado , dia em encerramos esta minha estreia nas Artes Plásticas. TonTon e Gabriel talvez nem imaginam o quanto foi importante pra mim tê-los ali comigo , interessados nas colagens que andei fazendo ao longo do ano /23 no Rio , Campos do Jordão , Guarujá, São Paulo , Barretos e Pelotas no RG do Sul . Foi uma tarde inesquecível ", disse Regina na legenda da publicação.

É bom lembrar que Regiane Alves se relacionou com o caçula da atriz veterena em 2010. Após um ano de namoro, eles foram morar juntos e oficializaram a união em 2012. Após oito anos junto e dois filhos, o casal se divorciou.

NOVO AMOR

A atriz Regiane Alves, que interpretou a Clara na novela Vai na Fé, da Globo, está apaixonada na vida real! Ela vive um namoro há alguns meses com Duda Peixoto. Os dois foram vistos juntos publicamente pela primeira vez no carnaval deste ano. Agora, ela entregou como começou o romance deles.

"Acho que fluiu. Tive meu tempo de solteirice, quase cinco anos. Acho que foi realmente um encontro. Quando bate, acontece, né? Eu não fiquei na busca, até porque era uma pessoa conhecida, amigo de amigos. Eu sempre encontrava. De repente, um amigo fez o cupido. Falou: "Presta atenção, pode ser interessante". A gente começou a sair. Depois dos 40, você tem mais certeza do que quer e do que não quer. Não vai perder tempo. Está sendo muito bom. Já estou há quatro meses namorando", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.