Regina Casé baba ao mostrar momento fofo com o caçula e o neto: ''Maior amor que pode existir''

Atriz e apresentadora Regina Casé se declara ao posar com o filho, Roque, e o neto, Brás, e faz relexão sobre ser mãe

A atriz Regina Casé (68) encheu seu feed de amor na terça-feira, 14, ao compartilhar um momento encantador em família nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a artista dividiu os cliques em que aparece com o filho mais novo, Roque, de nove anos, e o neto Brás, herdeiro de Benedita Casé Zerbini e João Pedro Januario.

O marido de Regina, Estevão Ciavatta (54), foi quem flagrou o trio num emaranhado de amor no sofá. Ao legendar o post, a famosa se derreteu pela família e exaltou que ama ser mãe e avó.

"Subindo pelo emaranhado dos nossos pés a gente chega no maior amor que pode existir. Minha filha @beneditazerbini me ensinou a ser mãe. Nunca pensei que ia dar tão certo. Deu e muito! É só olhar pra mulher linda e mãe incrível que ela se tornou. Hoje acho que esse é meu melhor papel. Nada se compara a maravilha que é ser mãe da Benedita e do Roque e o sonho que é ser a vovó Yayá do Brás", escreveu Casé, citando o marido, a quem se referiu como "pai do Roque e vovô Yoyô."

Confira as fotos de Regina Casé com o caçula e o neto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé faz declaração para a filha, Benedita

Amor de Mãe! A atriz Regina Casé usou as redes sociais para declarar seu amor publicamente pela filha, Benedita! Recentemente, a intérprete da vilã Zoé na novela do Globoplay, Todas As Flores, publicou um lindo registro da herdeira e babou, mais uma vez, por ela.

Ao legendar a publicação, Regina entregou que vem coisa boa por aí em um novo trabalho que a herdeira gravou em São Paulo, sem dar detalhes sobre o projeto. "Ela foi pra São Paulo trabalhar e parece que carregou toda a beleza da Bahia junto com ela! Não canso de me deslumbrar com essa minha filha linda…", iniciou a mãe coruja.

"E o mais bonito é que toda essa beleza carrega um propósito gigante! Daqui um tempinho vocês vão saber o que é. Danada essa mega gata que muda a vida de muita gente! Que orgulho tenho de você @beneditazerbini!", declarou ainda Casé.

