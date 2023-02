Regina Casé se declara para a filha, Benedita: ''Não canso de me deslumbrar''

Apresentadora e atriz Regina Casé se derrete pela filha, Benedita Zerbini Casé, ao entregar novidade de trabalho da herdeira

Amor de Mãe! A atriz Regina Casé (68) usou as redes sociais para declarar seu amor publicamente pela filha, Benedita Zerbini Casé!

Em seu feed no Instagram, na terça-feira, 07, a intérprete da vilã Zoé na novela do Globoplay, Todas As Flores, publicou um lindo registro da herdeira e babou, mais uma vez, por ela.

Ao legendar a publicação, Regina entregou que vem coisa boa por aí em um novo trabalho que a herdeira gravou em São Paulo, sem dar detalhes sobre o projeto.

"Ela foi pra São Paulo trabalhar e parece que carregou toda a beleza da Bahia junto com ela! Não canso de me deslumbrar com essa minha filha linda…", iniciou a mãe coruja.

"E o mais bonito é que toda essa beleza carrega um propósito gigante! Daqui um tempinho vocês vão saber o que é. Danada essa mega gata que muda a vida de muita gente! Que orgulho tenho de você @beneditazerbini!", declarou ainda Casé.

Nos comentários, Benedita agradeceu à mãe. "Aaaaaaah, TE AMO! Obrigada por tudo! Já com saudades!!", disse ela. Nos stories de seu Instagram, Benedita escreveu: "Trabalho gostoso de fazer. E depois conto o por quê."

Benedita é fruto do relacionamento de Regina com Luiz Zerbini. Os dois ficaram juntos por 14 anos, de 1982 até 1996. Além de Benedita, a atriz também é mãe de Roque, de 8 anos, do atual casamento com Estevão Ciavatta (54).

Confira a declaração de Regina Casé para a filha Benedita:

Sonia Abrão se confunde e acaba dizendo que Regina Casé morreu

A apresentadora Sonia Abrão cometeu uma gafe durante o seu programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, na quinta-feira, 02. Enquanto fazia a cobertura da morte da apresentadora Gloria Maria, ela se confundiu e acabou citando o nome de Regina Casé ao vivo.

“Agora há pouco a gente viu a nossa repórter, direto do Rio de Janeiro, em frente ao hospital Copa Star, de onde saiu o corpo da Regina Casé”, disse ela. O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

Antes disso, Sonia Abrão fez uma homenagem para Gloria Maria. Ela falou sobre a importância dela em sua carreira na TV. "Logo que a notícia veio a público, eu fiquei pensando o seguinte: A gente vive e convive com aquele velho ditado que ninguém é insubstituível, como se a gente fosse um simples engrenagem numa máquina. Num certo ponto, nessa área profissional, no trabalho, a gente acaba sendo isso mesmo, mas isso não é 100%. É inegável como existem pessoas que são absolutamente insubstituíveis e eu acho que a Glória Maria é um exemplo absolutamente concreto disso. Existem pessoas que são únicas mesmo. Deus criou e jogou a forma fora. Ela é bem esse tipo de pessoa, de profissional. Sempre foi um ser humano de primeira qualidade e que tem uma marca só dela", disse ela.

