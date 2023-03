Reese Witherspoon anuncia separação poucos dias antes de completar 12 anos de união

Reese Witherspoon define o fim do seu casamento com Jim Toth como uma decisão difícil ao confirmar a separação poucos dias antes de completar 12 anos de união

A atriz Reese Witherspoon (47) é uma mulher divorciada! Nesta sexta-feira, 24, ela anunciou o fim do casamento com Jim Toth (52). Os dois iriam completar 12 anos de união no próximo domingo, 26.

Eles escreveram um comunicado nas redes sociais sobre a decisão de separar. “Temos algumas notícias pessoais para compartilhar... É com muito cuidado e consideração que tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Nós desfrutamos de tantos anos maravilhosos juntos e estamos seguindo em frente com profundo amor, bondade e respeito múto por tudo que criamos juntos”, escreveram.

E completaram: “Nossa maior prioridade é nosso filho e toda a nossa família enquanto navegamos neste próximo capítulo. Esses assuntos nunca são fáceis e são extremamente pessoais. Nós realmente apreciamos o respeito de todos pela privacidade de nossa família neste momento”.

De acordo com o site da revista People, a separação foi amigável e eles querem manter contato durante a criação do filho.

Reese e Jim se casaram em março de 2011 e tiveram um filho juntos, Tennessee James, de 10 anos. Ela também é mãe de Ava, de 23 anos, e Deacon, de 19 anos, frutos do antigo relacionamento com Ryan Phillippe.

Os dois se conheceram na casa de um amigo em comum logo depois que ela se separou de Jake Gyllenhaal.

