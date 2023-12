Monique Evans explica comportamento da filha, Bárbara Evans: "Jeitinho dela"

Monique Evans explica comportamento da filha; fãs afirmaram que a herdeira da musa estaria sendo "grossa" com a própria mãe

A modelo Monique Evans se pronunciou nas redes sociais sobre boatos que circulam sobre sua relação com a filha. Bárbara Evans. É que fãs estranharam porque ela demorou muito tempo para conhecer os netinhos Álvaro e Antônio.

"Você e a Bárbara se dão bem? Às vezes parece que ela é um pouco impaciente com você", quis saber um fã que também notou um comportamento estranho entre mãe e filha nas redes sociais.

Ela então esclareceu que a relação é muito saudável. "Sempre fomos muito amigas! Sempre foi minha companheira. Nos amamos demais! Mas é o jeitinho dela", afirmou a modelo.

Monique Evans ainda foi vítima da língua afiada de um seguidor. "Não fica preocupada dos seus três netos ficarem com vergonha de você?", questionou ele. Visivelmente segura de seu legado, a musa respondeu com coragem.

"Vergonha de mim? Tenho muito orgulho da minha história! Sei que vão curtir muito essa avó. Só para lembrar: tenho quatro netos e minha netinha de 14 anos, que mora em Barcelona, tem muito orgulho da avó dela", respondeu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal)

Bárbara Evans engravidou por meio da fertilização in vitro e já contou sobre o procedimento

Bárbara Evans revelou a gravidez para os fãs no dia 15 de maio e contou que espera o nascimento de dois meninos gêmeos. Ela engravidou por meio da fertilização in vitro e está radiante. Tanto que ela já contou detalhes de como foi o processo para engravidar.

“Estamos tentando já há algum tempo. Fizemos fertilização novamente. Já tínhamos alguns embriões guardados. (...) Fizemos todo o preparo, muito hormônio! Era o terceiro mês. Meu endométrio ficou bom quando eu estava com 53 quilos. No sexto dia após a transferência, eu acordei 7h da manhã e tive um sonho que estava grávida de gêmeos e fiz o teste. Deu positivo. Comecei a ter um corrimento marronzinho e a médica falou que era comum em gêmeos. No sétimo dia pós-transferência, eu fiz o exame de sangue e estava mais alto do que na época da Ayla. Tive um sangramento real, ficou sangrando o dia inteiro. Esse sangramento podia ser um deles que estava descolando. Só que a gente não achou o que era, de onde estava vindo o sangue. Eu fui refazer o beta e deu 11 mil, levei um susto, mas fiquei muito feliz. Estou grávida de dois bebês. Esperamos dar seis semanas, que é onde o coração começa a bater e vimos que está tudo certo. Está tudo certo, tudo bem”, disse ela.