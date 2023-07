Rauw Alejandro confirma fim de noivado com Rosalía: ‘Alguns meses atrás’

Cantor de reggaeton Rauw Alejandro publica texto explicando fim de relacionamento e negando infidelidade ou culpa de terceiros

Nesta quarta-feira, 26, o cantor de reggaeton de Porto Rico, Rauw Alejandro, confirmou através de suas redes sociais que o seu noivado com a cantora espanhola, Rosalía, chegou ao fim. Os dois estavam namorando desde 2021.

“Sim, alguns meses atrás Rosi e eu terminamos nosso compromisso. Existem milhares de problemas que podem causar uma ruptura, mas, no nosso caso, não foi culpa de terceiros nem de infidelidade”, começou o artista, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Durante esse período em que estou me permitindo assimilar tudo isso, surgiram alegações públicas incorretas e, pelo respeito que tenho por ela, por nossas família e por tudo o que vivemos, não poderia ficar em silêncio e permitir que tentassem destruir a história de amor mais verdade que Deus me permitiu viver”, completou Rauw.

Os dois confirmaram o noivado em março de 2023, durante o clipe de música Beso, feito em colaboração entre eles. A relação de Rauw e Rosalía foi além do relacionamento amoroso. Recentemente, o ex-casal lançou um EP juntos, intitulado RR, ou seja, as iniciais dos nomes de cada um. RR que, aliás, é uma tatuagem que Rosalía fez para representar o romance, enquanto Rauw tatuou o nome da ex em cima de seu umbigo.

🚨| Rauw alejandro ha mentido en sus primeras declaraciones sobre su ruptura con rosalía. Abro hilo pic.twitter.com/9T9W0wrl5e — 🌚 (@ikerbeceiro) July 26, 2023

Thaynara OG conta história com Rosalía

A produtora de conteúdo, advogada e embaixadora da Unicef Thaynara OG viveu a realização de um sonho ao interagir com a cantora Rosalía nas redes sociais. Após ficar na grade no show da estrela internacional em um festival de música, ela foi surpreendida com uma mensagem de Rosalía no seu direct do Instagram. E sabe o que a cantora queria? Um vídeo que a brasileira gravou!

Thaynara OG contou toda a história da interação nas redes sociais. Ela contou que fez vários stories do show de Rosalía e não marcou a cantora em todos os vídeos. Enquanto estava tomando banho, ela foi surpreendida com uma mensagem da cantora. “A Rosalia me segue e ela disse: 'Oh minha querida, obrigada por ir no show, você pode compartilhar esse vídeo?' Meu Deus, quase eu desmaio no chuveiro quente. Eu mandei um espanhol RBD para ela. Meu Deus do céu”, afirmou ela.

Então, ela contou mais sobre o seu sonho de fã de interagir com o ídolo. “Quando a gente é fã, coisas que são comuns para a gente é 'meu deus!', a gente ganha o dia. A Rosalía me encaminhou um story que eu não tinha marcado ela e me pediu esse vídeo bem gente como a gente, tão humilde. E ela toda educada: 'obrigada por vir, você pode compartilhar esse vídeo comigo?'. E eu mandei. Ela, gente como a gente, não conseguiu baixar. Aí pediu para eu mandar e-mail. E é gente como a gente, porque quando a gente quer o vídeo, a gente luta! Eu achei tudo! E ainda botou 'gracias', postou me marcando e eu repostei. Eu não quero mais nada da vida”, afirmou.

Por fim, ela ainda brincou: “Se isso não for amizade, eu não sei o que é, não! Estou muito metida! Agora as coisas mudaram”.