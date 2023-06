Rafaella Santos choca internautas ao mostrar mudança radical no visual; veja

Irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, aposta em mudança radical em seu cabelão e deixa internautas impressionados

Nesta sexta-feira, 2, a influenciadora digital Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., usou suas redes sociais para mostrar que decidiu radicalizar e mudar completamente seu visual! Adotando a moda dos fios curtos, a modelo deu adeus ao cabelão que cultivou por tanto tempo.

“Tchau cabelão!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da postagem que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. No clique, a musa mostra que deixou seus fios um pouco mais abaixo de seus ombros, mas manteve a tonalidade que ele tinha.

Usando uma blusa cropped branca e uma calça de leggin preta, a influenciadora digital fez uma selfie no espelho de seu cabeleireiro para mostrar a novidade para seus mais de milhões de seguidores. Ela ainda usava alguns acessórios na foto.

TÁ LINDA!!! 🥹🥰

Já queremos foto no feed com o novo visual!😍



📸| Atualização da rafaella em seu Instagram Storie. 💜 pic.twitter.com/3PMiNwEoqt — Rafaella Santos. (@minharafaella) June 2, 2023

