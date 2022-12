Rafael Vitti posta foto antiga e recorda quando iniciou faculdade: ''Tenho maior orgulho''

Ator Rafael Vitti relembra quando deu início a faculdade de Artes Cênicas há 12 anos ao compartilhar clique em que aparece novinho

Não é dia de TBT, mas o ator Rafael Vitti (27) resolveu compartilhar uma lembrança com os seguidores na manhã desta terça-feira, 13!

O artista, marido de Tata Werneck (39) e pai da pequena Clara Maria (3), publicou um registro antigo em seu feed no Instagram de quando iniciou os estudos na faculdade de Artes Cênicas, há 12 anos.

Ele contou que se dedicou muito para passar nos concursos e agradeceu a oportunidade de estudar em uma instituição pública relembrando que chegou a gabaritar prova. Rafa revelou que escolheu o CAp, Colégio de Aplicação da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

"Há 12 anos eu realizava o objetivo de estudar numa escola com ensino gratuito e de qualidade. Tenho maior orgulho desse feito, me dediquei pra passar nos concursos, e até acabei gabaritando a prova de matemática, o que me rendeu o segundo lugar no processo seletivo pro colégio Pedro II. No final escolhi estudar no CAp UFRJ e lá fui muito feliz", escreveu Rafa Vitti na legenda.

Confira a lembrança de Rafa Vitti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Rafa Vitti posa de sunga, e Rodrigo Hilbert comenta

Rafa Vitti mostrou em suas redes sociais como aproveitou o fim de semana e decidiu fazer uma brincadeira. Posando ao lado de uma churrasqueira que tinha um pedaço de carne na grelha e bebendo uma latinha de cerveja, o ator desafiou seus seguidores a escolherem a melhor legenda para a imagem."Que legenda você daria para essa postagem? E por quê? (Valendo 0,5 ponto)", escreveu Rafa. O post teve uma série de comentários de fãs e também de amigos famosos do ator.

Conhecido e admirado por seus dotes culinários e outros talentos nas tarefas do lar, Rodrigo Hilbert (42) aproveitou para dar um toque em Rafa. "Irmão, o carvão é pra botar na parte de baixo da churrasqueira e não em cima da grelha!", brincou Hilbert, insinuou que a carne havia passado do ponto.

