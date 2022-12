Rafa Vitti posta foto de sunga em churrasco e Rodrigo Hilbert faz 'alerta'

O ator Rafa Vitti mostrou como aproveitou o fim de semana e ganhou 'puxão de orelha' do apresentador Rodrigo Hilbert

O ator Rafa Vitti (27) mostrou em suas redes sociais como aproveitou o fim de semana e decidiu fazer uma brincadeira.

Posando ao lado de uma churrasqueira que tinha um pedaço de carne na grelha e bebendo uma latinha de cerveja, o ator desafiou seus seguidores a escolherem a melhor legenda para a imagem.

"Que legenda você daria para essa postagem? E por quê? (Valendo 0,5 ponto)", escreveu Rafa. O post teve uma série de comentários de fãs e também de amigos famosos do ator.

Mas um deles, chamou mais atenção. Conhecido e admirado por seus dotes culinários e outros talentos nas tarefas do lar, Rodrigo Hilbert (42) aproveitou para dar um toque em Rafa.

"Irmão, o carvão é pra botar na parte de baixo da churrasqueira e não em cima da grelha!", brincou Hilbert, insinuou que a carne havia passado do ponto.

O comentário bem-humorado do apresentador, é claro, fez sucesso entre os seguidores e recebeu milhares de curtidas.

Tatá Werneck relembra momentos especiais de Rafa Vitti com Clara Maria

Rafa Vitti recebeu uma declaração especial da apresentadora Tatá Werneck (39). A humorista não poupou palavras e carinho ao falar sobre o pai de sua filha, Clara Maria (02).

Na postagem, compartilhada no Instagram, a atriz recordou diversos momentos do artista global com a herdeira. E, de forma carinhosa, ela exaltou o coração e os cuidados dele com a sua família. "Se no céu a gente escolhe os pais que vamos ter, Caca foi daquelas que dorme na barraca duas semanas antes de abrir a entrada pra um show preferido", iniciou ela.

"Ela escolheu um papai que a ama mais que tudo na vida. Que se preocupa. Que divide as responsabilidades. E um pai bom também é aquele que respeita e valoriza a mãe de sua filha. Papai Rafa não ganha prêmio de melhor pai do mundo justamente porque sabe que pai bom não merece prêmio. Ele faz porque sabe que tem que fazer. Ele é daqueles pais raros. E nós somos felizes ao lado dele. E estamos com saudade. Te amamos papei El. Você é o melhor pai de criança, planta e pet. Tudo junto na forma de galã do colágeno! Obrigada por ser meu companheiro", finalizou Tatá.