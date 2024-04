Rafael Gualandi viaja para a Amazônia após Terra e Paixão para novo trabalho: 'Missão de vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Rafael Gualandi abre o coração e declara sobre sua viagem ao norte do Brasil e adianta seus próximos projetos

O ator Rafael Gualandi (28) caiu no gosto do público no ano passado ao interpretar Enzo em Terra e Paixão. Com o final da novela, ele já tem novos projetos. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator compartilha sobre sua viagem para a Amazônia, que, em breve, se tornará um documentário: "Missão de vida".

Durante a conversa, Rafael deu mais detalhes sobre sua experiência no norte do Brasil: "Eu sempre tive vontade de ir para alguma aldeia indígena para viver e aprender. De fato, eu nunca tinha ido para ficar imerso, foi muito importante, desde quando eu descobri, eu comecei a planejar fazer um documentário".

"A viagem para a Amazônia foi, provavelmente, a minha viagem mais incrível de vida. Eu fui com um projeto chamado GARI (Grupo de Amigos Representando Ideais) eles visam a integração do ser humano com a sua comunidade através da arte e da educação. Eles me convidaram para ir conhecer esse projeto que eles iam ter apresentação final".

"Eles tiveram dois anos de aulas, cursos, treinamentos e era a apresentação final deles dentro da comunidade indígena. E lá eu gravei um documentário que vou editar em breve, estudei bastante, ouvi muitas pessoas. Me fez escutar muitas pessoas da comunidade falando da história, da luta, das dificuldades que tiveram para chegar lá", comenta.



Rafael tem ascendência indígena por parte de sua família paterna. Ele avalia a experiência como enriquecedora para um contato maior com suas origens, mas reforça que ele tem outro tipo de vivência diferente dos povos originários do Brasil.

"E estar com eles me fez me conectar e entender de onde eu vim, de onde veio minha família paterna. Eu tenho pulsando no meu sangue algo indígena, isso esquentava meu coração. Quando eu comecei a colocar os artesanatos no meu corpo, parecia que era algo que se encaixava".

"De forma alguma eu quero ganhar um lugar de privilégio, eu nem cogito essa possibilidade, eu nunca sofri o que eles sofreram, nunca vivi de fato o que eles viveram. Eu quero de fato poder dar voz e mostrar para quem não conhece a voz deles", declara.

Sobre os próximos projetos da carreira, Rafael comenta que sua agenda está bastante movimentada: "Eu queria ficar parado, mas acabou que surgiu oportunidade e eu vou começar a gravar a décima primeira temporada de Reis na Record".

"Vou gravar o final dessa fase e talvez o início da décima segunda, vou ficar um período gravando lá, depois tem um longa e tem um documentário com a comunidade indígena que eu quero produzir falando sobre a experiência na Amazônia", declara.

Colhendo os frutos

Rafael Gualandi ficou conhecido pelo grande público após integrar o elenco de Terra Paixão, na trama, ele interpretava Enzo. Durante a conversa, o ator comenta que esse último trabalho foi responsável por abrir diversas portas em sua carreira.

"Me fez ser reconhecido no meio pelo meu trabalho, graças a Deus, sou muito grato pelo personagem, ainda sou apegado ao Enzo, todo mundo aí me vê de Enzo, brinca comigo, é um personagem que ficou marcado para mim".

"Tem surgido muitas coisas em vários segmentos, fui convidado para peça, longa, novela, eventos, então, me abriu várias portas. Eu sou muito grato, sem dúvidas, vão ter muitos projetos, será um ano de muitos trabalhos", finaliza.