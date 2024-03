Rafael Cardoso vira alvo de investigação da polícia. Saiba o que aconteceu

Rafael Cardoso terá que prestar depoimento na polícia, diz jornal. O artista se envolveu em confusão em um bar no Rio de Janeiro

O ator Rafael Cardoso virou alvo de uma investigação policial nesta semana. De acordo com o Jornal O Globo, a Polícia Civil espera que ele preste depoimento na terça-feira, 5, por causa de uma confusão em um bar no Rio de Janeiro.

Isso porque ele foi acusado de agredir o gerente de um bar no Rio de Janeiro na última semana. Agora, a polícia vai ouvir as testemunhas e os envolvidos para entender o que aconteceu.

Na hora de fazer a denúncia, o gerente do bar disse que o ator estaria “transtornado" e teria agredido sem motivo. O homem ainda disse que não conhecia o ator e que ele teria chegado ao bar com uma freada brusca do carro.

Por enquanto, Rafael Cardoso não se pronunciou sobre o ocorrido.

Rafael Cardoso exibiu os músculos nas redes sociais

Há poucos dias, Rafael Cardoso deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados ao exibir uma transformação surpreendente em seu físico. O ator, que ficou conhecido como mocinho das novelas da Globo, deixou todos de boca aberta ao surgir com um corpo musculoso após pegar pesado em um treino na academia.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Rafael dividiu os bastidores de uma malhação intensa durante a noite. Em um vídeo, o ator apareceu fazendo caretas enquanto trabalhava os músculos do peitoral e dos braços em um equipamento com o apoio de seu personal trainer. Na sequência, ele mostrou o resultado do treino.

Suado e com os músculos explodindo, o artista contou que ainda está em busca de seu shape dos sonhos: “No caminho”, ele legendou a foto que chamou atenção da web. Na rede social X, o antigo Twitter, alguns admiradores aplaudiram a mudança e relembraram o antigo shape do ator: “O cara tá gigante”, comentou um deles.

Rafael Cardoso impressiona com transformação física - Reprodução/Instagram