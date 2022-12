Rafael Cardoso fala sobre fim do casamento com Mari Bridi: ''A família mudou de formato''

Ator Rafael Cardoso explica motivo da separação de Mari Bridi, com quem tem dois filhos, e reflete sobre desfrutar da própria companhia

O ator Rafael Cardoso (37) falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Mari Bridi (37) após mais de 15 anos de relacionamento.

O artista explicou o motivo de ter terminado a relação com a influenciadora, com quem tem dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4, em entrevista ao podcast Papagaio falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Ele confessou que se sentia preso e que, agora, está desfrutando de sua própria companhia. "Fui muito feliz com a minha esposa, com a família que a gente tinha daquele formato. A família só mudou de formato. A gente sempre foi muito amigo e quero que isso fique. Lógico, que a vida muda. Eu me reconectei com vários amigos. Mas estou tomando esse tempo mais para mim. De respirar e ficar feliz com a minha própria companhia", refletiu o famoso.

Rafael também disse que os dois estavam muito conectados: "Eu não lembrava mais nem de qual música eu gostava sem ser com ela. Então, é um resgate de mim mesmo", completou.

Durante o papo, ele revelou que teve uma arritmia durante o processo de separação. O ator usa um desfibrilador interno por conta de uma cardiomiopatia hipertrófica, doença rara no coração."Eu até sofri, por conta da separação, fiquei nervoso e comecei a ter uma arritmia. Me senti mal, meio com crise de pânico, mas passou", contou.

Vale lembrar que a forma como Rafael Cardoso anunciou a separação não agradou muito à ex-mulher. Durante um festival no Rio de Janeiro, o galã apenas disse ao Gshow que "estava solteirão". Após o anúncio dele, foi a vez dela se pronunciar: “Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas, como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, disse.

Recém-separado, o ator Rafael Cardoso aproveitou o calor no Rio de Janeiro para ir à praia com os filhos e familiares! Na manhã de quinta-feira, 08, o artista levou os herdeiros, Aurora e Valentim, frutos do seu casamento com Mari Bridi. O famoso foi clicado se divertindo com as crianças, que estavam acompanhadas por amigos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, em mergulho no mar. Na ocasião, Rafael usava bermuda e uma blusa de manga comprida para se proteger do sol.

