Rafa Brites se retrata após usar expressão capacitista: ''Brava comigo mesma''

Apresentadora e influenciadora Rafa Brites é alertada e publica vídeo pedindo desculpas após uso de palavra capacitista

A influenciadora digital Rafa Brites usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, 14, após publicar um vídeo em que falou uma expressão capacitista e fez questão de se retratar.

Em sua conta no Instagram, a esposa de Felipe Andreoli usou a palavra "mancada" para se referir a um erro que um amigo pode cometer com outro. Ela também aproveitou para fazer um alerta sobre as expressões que não devem ser usadas, por serem capacitistas.

"Hoje de manhã, eu fiz um reels muito bonitinho, muito fofinho, sobre amizade. Esse reels foi compartilhado, foi comentado, bombou, mas estou muito assustada, porque cometi um erro nesse reels. E mais do que estar assustada pelo meu erro, porque estou muito brava comigo mesma, eu estou assustada, porque só recebi um comentário sobre ele, e uma amiga que me chamou no WhatsApp, e foi só assim que eu percebi", começou falando no registro.

"Eu usei uma expressão capacitista, que deprecia pessoas com deficiência [neste caso, especificamente]. Eu sei que muita gente vai falar que isso é 'mimimi', que você não teve a intenção, mas não é 'mimimi'. Se eu estou ofendendo alguém, por que eu não mudo essa expressão? [...] Enquanto a gente não mudar como verbalizamos as coisas, o mundo realmente não vai mudar", acrescentou Rafa.

"Eu usei a expressão 'mancada', mas eu separei outras expressões para a gente tirar do dia a dia e não usar mais, tá bom?", convidou Rafa, antes de listar "fingir demência", "dar uma de João sem braço", "não temos braço para fazer tudo isso", "tá cego?", "tá surdo?", "cego de raiva", "cego de amor", "mais perdido que cego em tiroteio", "para de ser retardado", "você está autista".

Ao finalizar, Brites pediu desculpas pelo uso da expressão. "Primeiro gostaria de me desculpas, segundo, quero agradecer à minha amiga Paty, por me alertar. Achei muito importante vir aqui [...] Não quero mais repetir e gostaria que você também não repetisse aí, tá bom? Obrigada".

Rafa Brites faz explante de silicone

A apresentadora Rafa Brites publicou um vídeo após passar por cirurgia de explante de silicone. A esposa de Felipe Andreoli falou sobre como sua relação com o corpo mudou ao longo dos anos.

Se recuperando após a retirada das próteses nos seios, a escritora desabafou que mesmo estando no padrão, por anos, não se sentia bem com seu físico e os seios.

"Ao longo do tempo, mudei a relação que tenho com meu corpo. Se autoaceitar é um processo quase impossível para nós, mulheres, e eu, mesmo estando quase no ápice dos padrões estéticos opressores, ainda é rara a vez em que eu me olhe no espelho e não repare em 'algum defeito que deva ser corrigido'. É injusto, exaustivo e triste. E o pior é que tenho consciência que eu, por vezes, ainda contribuo de alguma maneira com o sistema", iniciou.