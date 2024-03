Rafa Almeida e Sophia Valverde terminam o namoro após 4 meses

Em suas redes sociais, Rafa Almeida e Sophia Valverde anunciam o término de seu namoro após 4 meses assumidos ao público

A atriz Sophia Valverde e o cantor Rafa Almeida anunciaram o término de seu relacionamento nesta sexta-feira, 15. Após quatro meses juntos, a artista e o filho de Solange Almeida usaram suas redes sociais para contar que não são mais um casal.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Rafa publicou um clique dos dois juntos e fez um comunicado sobre a separação do casal. "Oi gente, eu e a Soso não estamos mais juntos, em respeito a todos que nos seguem e nos acompanham eu vim falar a respeito", iniciou o cantor.

Mesmo com o término, ele ainda se declarou para Sophia e afirmou que o fim do relacionamento foi amigável. "Continuamos amigos, sempre vou estar aplaudindo ela de onde ela esteja. Eu a amo muito e toda a família também. O carinho e o respeito sempre vão existir. Eu cresci muito no nosso relacionamento, me aproximei muito de Deus. Tivemos muiiiitos momentos incríveis! O futuro só o cara lá de cima sabe né?", disse Rafael.

Por fim, ele ainda pediu privacidade para o ex-casal e sua família. "Respeitem o nosso momento, espero que entendam", finalizou o artista.

Sophia, por sua vez, não se pronunciou sobre o término de seu namoro. No entanto, ela publicou uma reflexão nos stories de seu Instagram. "Preciso relembrar que o caos costuma anteceder as grandes mudanças", dizia a mensagem compartilhada pela atriz.

Rafa Almeida fez pedido especial de namoro para Sophia Valverde

Em novembro, Rafa Almeida fez uma surpresa especial para pedir Sophia Valverde em namoro. Na ocasião, o filho de Solange Almeida oficializou o relacionamento, que chegou ao fim após quatro meses, com direito a troca de alianças de compromisso na frente da família dela.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, o cantor se ajoelhou na frente da atriz para lhe entregar a aliança. Ao longo do relacionamento, os dois compartilharem diversos momentos juntos a público. Recentemente, eles chegaram a fazer uma viagem para Campos de Jordão, no interior de São Paulo, para celebrar seus quatro meses de relacionamento.