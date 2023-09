Radiante, Jeniffer Nascimento mostra o barrigão e comemora sete meses de gravidez

Com o barrigão à mostra e sorriso no rosto, Jeniffer Nascimento celebra a entrada de um novo mês de gravidez

Jeniffer Nascimento, de 30 anos, encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto no Instagram atualizando o quanto sua barriga já cresceu. A atriz está vivendo sua primeira gestação e comemorou a chegada no sétimo mês na legenda do post.

Ela espera uma menina de seu relacionamento com Jean Amorim, que se chamará Lara."Bom dia com 7 meses de Lara", escreveu a famosa na legenda do clique em que aparece vestindo um biquíni cortininha neon.

Os seguidores de Jennifer encheram a foto de elogios nos comentários: “7 meses de perfeição”, escreveu uma fã, “Lindona, muita saúde. Mais um pouco a princesa estará no seu braço”, apontou outra, “Eita, a Lara está crescendo lindamente”, comentou uma terceira.

A história de amor de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim:

Vale lembrar que Jeniffer apareceu nas telinhas da Globo no início deste ano, como a personagem ‘Jéssica’, na novela ‘Cara e Coragem’. Inclusive, a atriz conheceu seu marido nos bastidores de uma produção da emissora! O casal se apaixonou durante as gravações de uma das temporadas da novela adolescente ‘Malhação’.

Em junho de 2019, Jeniffer e Jean decidiram oficializar a união com uma cerimônia religiosa. Em julho deste ano, eles anunciaram a chegada de um novo membro da família: "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós”, o casal escreveu nas redes sociais.

O chá de fraldas de Lara:

Enquanto curte um período de férias na Bahia, a atriz Jeniffer Nascimento organizou um chá de fraldas para celebrar a gestação ao lado da família do marido, o ator Jean Amorim. Através das redes sociais, a musa exibiu todos os detalhes fofíssimos da celebração intimista para se preparar para a chegada da primogênita, Lara.

A festa aconteceu ao ar livre, e foi decorara com vários balões coloridos e algumas flores. A também contou com um bolo personalizado e também muitos docinhos. Além disso, as crianças puderam se divertir em brinquedos infláveis.