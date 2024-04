Quem são os famosos que seguem Alane nas redes? Lista vai de ator badalado a grande novelista

Alane foi a última eliminada do BBB 24 e, sem esmorecer, declara que vai lutar com toda garra para seguir carreira artística. Admiradores famosos, a ex-sister já tem

Durante toda a sua trajetória no BBB 24, Alane Dias (24) sempre deixou muito claro qual é o maior sonho de sua vida: ser atriz. Na manhã desta segunda-feira, 15, durante o café da manhã com Ana Maria Braga (75), no Mais Você, ela reafirmou que agora, após a sua eliminação do reality show, vai lutar com todas as forças para realizar esse desejo. Seis meses antes de entrar no Big Brother Brasil, a bailarina e modelo deixou o lugar que ama, Belém do Pará, para buscar oportunidades como atriz e influenciadora digital em São Paulo.

A determinação e o amor da paraense pela carreira artística atraiu olhares de muitos famosos que torcem por ela, e alguns deles - quem sabe? - podem até dar um empurrãozinho para que esse sonho se torne realidade o mais rapidamente possível. Muitas celebridades, como os novelistas Gloria Perez (75) e Daniel Ortiz (52) e o ator Daniel de Olveira (46) estão acompanhando a ex-BBB nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde ela tem, até o momento, 4 milhões de seguidores. A CARAS Brasil mostra a seguir quem são eles.

Entre os atores estão Dira Paes, Deborah Secco, Marcella Rica, Daphne Bozaski, Rafa Kalimann, Késia, Caio Paduan, Daniel Erthal e Duda Reis. Já entre os cantores, Emannuelle Araújo, Gaby Amarantos, Luiz Carlos (vocalista do Raça Negra), Nattanzinho, Tico Santa Cruz, Fiuk, Tiago Abravanel, Salgadinho e Kevin O Cris. Também tem o apresentador João Vicente de Castro e os ex-BBBs Gil do Vigor, Gleici Damasceno, Mari Gonzalez, Caio Afiune e Sarah Andrade.

E não para por aí. Também seguem a ex-sister, a ex-atleta Laís Souza, a campeã do Masterchef 2021 Isabella Sherer, a influenciadora digital Pequena Lo, a apresentadora e vice-Miss Universo 2007 Natália Guimarães, padre Patrick Fernandes, a dançarina do É o Tchan e empresária Scheila Carvalho, o hairstylist Robson Jassa, entre outros.

À apresentadora Ana Maria, Alane - além de revelar seus planos após ser a última eliminada do BBB relacionados à carreira artística - contou como se vê nos próximos anos. "Me vejo aqui nos corredores da Globo com vários roteiros na mão, decorando falas... (...) O que mais sonho é com a minha carreira de atriz. É o meu maior sonho. E me vejo um ano trabalhando como atriz, daqui a dez anos trabalhando como atriz. Enquanto estiver viva fazendo arte, que é o que pulsa no meu coração, é o que transborda em mim (...) Estou muito ansiosa para poder fazer dar certo o meu sonho, que é a minha carreira de atriz", ressaltou.

A bailarina também destacou que pretende terminar os estudos para se profissionalizar como atriz e trabalhar na televisão. "Queria muito ganhar o programa, mas também entrei no programa com o intuito da visibilidade do programa me ajudar a conseguir um caminho para a minha carreira de atriz, que é o meu sonho, que é o que vai me fazer feliz, me fazer sorrir. Espero conseguir, vou lutar até o final para conseguir", garantiu ela, que fez cinco anos de teatro em Belém e se mudou para São Paulo para se profissionalizar. "Vou terminar os meus estudos para conseguir o DRT (registro profissional) e seguir a carreira de atriz", emendou.