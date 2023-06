Quem é o namorado de Ana Castela? Entenda relação sem rótulos da cantora

Ana Castela vive romance com o cantor sertanejo Gustavo Mioto desde novembro do ano passado

Com apenas 19 anos, a cantora Ana Castela já conquistou fãs por todo o Brasil com seus sucessos que misturam funk e sertanejo. Hoje, ela acumula mais de 8 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram e, apesar de sua carreira estar decolando, a pergunta que os admiradores mais fazem é: Quem é o namorado da boiadeira?

Neste domingo, 4, o sertanejo Gustavo Mioto, apontado como romance de Ana Castela , afirmou ao colunista Leo Diasque os dois escolheram viver um relacionamento sem rótulos. "Incomoda que tudo precisa ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser, se estamos a fim, se queremos ou não", disse o cantor de 26 anos.

O primeiro beijo dos dois aconteceu em novembro do ano passado. Na ocasião, o sertanejo pediu o telefone de Ana Castela após sua participação na temporada do TVZ, apresentada por ele no canal Multishow. Segundo Mioto, a artista teria até passado uma cantada para ele: "Eu fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?", perguntou ela.

Agora, os dois estariam tentando conciliar a lotada agenda de shows de um modo que consigam continuar se vendo. Na última semana, eles fizeram uma apresentação juntos em Portugal e protagonizaram o primeiro beijo em público em imagens que circularam nas redes sociais. O momento romântico aconteceu na atual turnê de Gustavo Mioto, Conexão.

Em meados de abril, o cantor sertanejo também apareceu durante uma apresentação de Ana Castela. Em determinado momento do show dela, Gustavo Mioto entrou no palco de surpresa e os dois cantaram juntos a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó. Os fãs adoraram o momento dos dois juntos no palco.

