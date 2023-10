Quem é o marido de Maju Coutinho? Jornalista é casada com publicitário há 14 anos

Maju Coutinho se tornou assunto ao compartilhar fotos ao lado do marido nas redes sociais

Bastante discreta quanto à vida pessoal, a jornalista Maju Coutinho (45) se tornou assunto nesta terça-feira, 10, ao compartilhar nas redes sociais registros ao lado do marido, Agostinho Paulo Moura (59), com quem é casada há 14 anos. No entanto, muitos ainda não conhecem o companheiro da apresentadora do Fantástico.

Maju Coutinho e Agostinho se casaram em 2009. Ele é publicitário e comanda uma empresa no ramo, a Indie Comunicações. De acordo com seu perfil oficial do LinkedIn (rede social focada em negócios e empregos), ele é sócio proprietátio da companhia e se formou em uma faculdade privada em São Paulo.

Além disso, o publicitário também se dedica às artes. Em seu perfil do Instagram, Agostinho costuma compartilhar seus quadros e trabalhos artísticos que faz, além de alguns momentos ao lado de Maju, conquistas dos filhos, registros de viagens, restaurantes e até mesmo ao lado de Roberto Carlos (82).

Os dois não possuem filhos juntos, porém, Agostinho é pai de Danilo e Gustavo —que já são adultos atualmente— frutos de um relacionamento anterior. Quando Agostinho conheceu Maju, os dois já eram adolescentes e aprovaram o novo romance do pai. A jornalista já chegou até a posar ao lado dos enteados.

Apesar de estarem juntos por mais de uma década, Maju Coutinho só tornou o relacionamento público ano passado, em 2022. Durante sua participação no programa Que História é Essa, Porchat? comandado pelo humorista Fábio Porchat (40) e exibido no canal GNT, ela mostrou que estava companhada do marido.

Nesta segunda, a apresentadora publicou fotos ao lado do companheiro para celebrar seu aniversário. Ela publicou diversas fotos com Agostinho em viagens. "Meu amor, meu parceiro de caminhada neste mundão maluco e maravilhoso. Te amo. Vida longa e próspera, amor", escreveu.

