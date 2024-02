Quem é o filho de Chico Diaz? Ator impressiona pela semelhança com pai e tio

Filho de Chico Diaz e sobrinho de Enrique Diaz, Antonio Diaz impressiona ao participar de evento para prestigiar a família no elenco de ‘Renascer’

Os irmãos Chico Diaz e Enrique Diaz marcaram presença no elenco da primeira fase do remake da nova novela da Globo, 'Renascer’. Mas além de confundirem os telespectadores com suas semelhanças nas telinhas, eles também impressionaram ao surgirem ao lado do filho e sobrinho, o jovem ator Antonio Diaz, que prestigiou os familiares em um evento.

Chico, que é o irmão mais velho, tem dois herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos. O ator é pai de Irene Buarque, de seu casamento com Silvia Buarque. Além disso, ele também tem o jovem Antonio, do antigo casamento com Cecília Santana. Com 28 anos, o herdeiro de Chico leva uma vida discreta, mas segue a veia artística da família como artista, na Itália, onde mora com a mãe.

Com o lançamento da nova novela, Antonio aproveitou a oportunidade para visitar o Brasil e prestigiar seu pai, que está gravando a trama no Rio de Janeiro. Assim, o jovem marcou presença em um evento ao lado de Chico, que interpreta o personagem 'Padre Santo', e do tio Enrique, que também participa da trama no papel do 'Coronel Firmino'.

Durante o reencontro com o sobrinho, Enrique aproveitou para compartilhar um registro em suas redes sociais ao lado de Chico e Antonio: “Los Diaz presentes”, ele se derreteu pelo momento em família, que ganhou muitos elogios nos comentários, mas também acumulou mensagens sobre a semelhanças impressionantes entre os três.

“Eu achava que vocês dois eram os mesmos”, disse uma admiradora. “Por um tempo achava que Chico e Enrique eram as mesmas pessoas”, comentou mais uma. "Essa família é a mais talentosa", comentou uma terceira. “E esse garoto lindo que é a cara de vocês, gente?”, outra seguidora se derreteu pelo caçula, que também é ator.

Em suas redes sociais, Antonio compartilha poucos vislumbres de sua vida pessoal. O jovem já participou de peças teatrais e gravações na Itália, e dividiu registros dos bastidores. Além disso, ele é adepto de diferentes exercícios físicos e mostra detalhes de sua rotina de treinos em sua conta no Instagram; veja os cliques do filho de Chico Diaz:

Enrique Diaz faz rara aparição com a filha mais velha:

Assim como o irmão, Enrique Diaz também é pai de uma menina. Discreto com a vida pessoal, ele fez uma rara aparição em público com a filha mais velha, Elena Diaz, de 18 anos, fruto do casamento com a atriz Mariana Lima, com quem também tem outra herdeira, Antonia, de 14 anos. Os dois chegaram sorridentes ao evento e posaram abraçados.