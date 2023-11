Quem é a nova namorada de Brad Pitt? A jovem é 26 anos mais nova que o ator

O relacionamento de Brad Pitt com empresária é o primeiro desde o divórcio de Angelina Jolie

O relacionamento do ator Brad Pitt com a empresária e designer de jóias, Ines de Ramon está amadurecendo. Após um ano de romance, o astro de 59 anos passou a apresentar a jovem de 32 anos como sua namorada. Esse é o primeiro relacionamento de ator depois de sua separação com Angelina Jolie.

“É o primeiro relacionamento sério do Brad desde o divórcio [de Angelina Jolie]”, explicou o contato da publicação, “Ele tem a apresentado como sua namorada. É bom vê-lo em uma fase boa. A Ines tem feito ele muito feliz”, contou a fonte.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez durante um show de Bono, do U2. O ator e a empresária possuem uma diferença de idade de 26 anos. Ines trabalha no ramo de joalherias e, desde 2020, atua como vice-presidente na Anita Ko Jewelry, que, segundo a People, tem Hailey Bieber e Kourtney Kardashian entre as "fãs" da loja.

A empresária se formou em administração de empresas em 2013 pela Universidade de Genebra. Ela ainda trabalhou no departamento de joalheria da empresa de arte Christie's, além da joalheria de luxo suíça De Grisogono. Ines é poliglota e fluente em francês, espanhol e inglês.

A empresária já foi casada com o ator Paul Wesley, astro da série ‘Vampire Diaries’. Os dois estavam juntos há três anos quando o casamento chegou ao fim em 2022. Dona de uma conta fechada no Instagram, Ines é extremamente discreta nas redes sociais.

Na época, um representante do ex-casal enviou um comunicado à People, dizendo que a decisão havia sido "mútua" e pedindo pela privacidade do artista e da empresária.

Os assessores pessoais de Pitt não responderam aos questionamentos da imprensa internacional sobre os desdobramentos recentes em torno de sua vida amorosa e de seu relacionamento com Ines de Ramon.

Angelina Jolie fala sobre vida após separação de Brad Pitt

Angelina Jolie abriu o coração e falou pela primeira vez sobre as dificuldades que enfrentou após o turbulento divórcio de Brad Pitt. A estrela ainda mencionou como teve que lidar especialmente com a maternidade depois da separação. Em entrevista recente à Vogue norte-americana, Jolie admitiu que ser mãe solteira a “salvou” de ir para lugares “muito mais sombrios”.

Os atores, que anunciaram o divórcio em 2016 após 12 anos juntos, tem seis filhos juntos:Maddox, de 22 anos, Pax, de 19, Zahara, de 18, Shiloh, de 17, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 15.