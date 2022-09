Quem é a modelo de 22 anos que é apontada como affair de Leonardo DiCaprio?

Depois do anúncio do fim do noivado de Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, uma modelo de 22 anos é apontada como possível affair do ator

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 16h54

Depois de anunciar o fim do noivado do ator Leonardo DiCaprio (47) e Camila Morrone (25), a imprensa está especulando que o ganhador do Oscar estaria já com um novo amor: a modelo de 22 anos Maria Beregova.

Nesta quinta-feira, 1, o Daily Mail publicou algumas fotos do ator acompanhado da modelo e alguns amigos em um iate em Saint Tropez, na França. A informação de que DiCaprio teria terminado só serviu para dar forças para a teoria de que o ator só namora mulheres até 25 anos, visto que sua noiva havia completado 25 em junho.

Agora, ele é alvo de rumores de que estaria namorando com a modelo Maria Beregova, que tem 22 anos.

Quem é Maria Beregova?

Ucraniana nascida em Kiev, a modelo nasceu em abril de 2000, mas passou a juventude em um internato na Suíça. Hoje com 22 anos, tudo indica que ela passou momentos na Riviera Francesa quando conheceu o ator ganhador do Oscar.

Já foi casada com um magnata da moda, Ahmed Masou Abdelhafid, que têm parentesco com o ministro do interior do governo de Muammar Gaddafi, Massoud Abdelhafid.

A nova namorada de DiCaprio também vem de uma família milionária, do ramo farmacêutico. Hoje, a modelo vive em Londres, na Inglaterra. Além de viver como modelo, estuda Direito e Administração para assumir os negócios da família no futuro.

A conspiração dos 25: a teoria dos relacionamentos de Leonardo DiCaprio

Depois do anúncio do fim do relacionamento com Camila Morrone, a teoria de que os relacionamentos do ator Leonardo DiCaprio teriam data de validade, a conhecida “maldição dos 25 anos”, ganhou força.

Segundo ela, o ator não namoraria mulheres com mais de 25 anos, mesmo tendo já 47 anos. E com o anúncio do fim do noivado com Camila, a teoria só ganhou força, visto que ela teria completado 25 anos em junho.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram o ator, com memes e piadas.