Quem é Mari Bridi? Ex de Rafael Cardoso é filha de jornalista famosa

Mari Bridi já fez Malhação, novela na Band e acumula mais de 670 mil seguidores no Instagram

Mariana Bridi (38) chamou a atenção nas redes ao mudar seu visual após assumir a separação do ator Rafael Cardoso (37). No entanto, muitos ainda não sabem quem é ela. Discreta quanto à vida pessoal, a ex do ator é filha de uma jornalista famosa da Globo , já fez Malhação e agora trabalha como influenciadora digital.

Sagitariana, Bridi comemorou seu aniversário na última quinta-feira, 15, ao lado de amigas famosas como Thaís Fersoza (38) e Vanessa Giácomo (39). Do relacionamento com Rafael Cardoso, ela tem dois filhos: Aurora, que nasceu em 2014, e Valentim, nascido em 2017.

Ela é filha da jornalista Sônia Bridi (59) e do produtor de TV Edson Spinello. Ela tem dois irmãos: Pedro Zero, fruto do relacionamento de sua mãe e do produtor Paulo Zero, e a pequena Lunna, filha de Spinello e da atriz Hedla Lopes.

Atualmente, ela se dedica ao trabalho como influenciadora digital, mas já fez grandes novelas. Na Globo, a atriz atuou em Malhação no ano de 2004, e interpretou a namorada de um dos personagens mais memoráveis da trama, o Cabeção (Sérgio Hondjakoff).

No ano seguinte, ela migrou para a Band e fez a novela infanto-juvenil Floribella. Agora, ela usa suas redes sociais, onde acumula mais de 670 mil seguidores, para falar sobre maternidade, lifestyle e encorajar a liberdade feminina.

Além do trabalho em seu perfil oficial, ela também toca no Instagram um projeto chamado Todas Nós. O veículo tem como objetivo compartilhar conteúdos de mulheres inspiradoras e admiráveis, além de trazer conteúdos relacionados à finanças, carreira, o corpo feminino e suas transformações. Bridi é co-fundadora da página, ao lado da influenciadora de moda Carol Fajardo.

Em paralelo com o trabalho no Instagram, a artista ainda tem um canal no YouTube, com mais de 38 mil inscritos. O canal foi lançado em 2017 e segue ativo, com vídeos publicados todas às quintas-feiras, às 17h. Ela mostra desde a rotina com seus filhos até receitas saudáveis e vlogs do seu dia-a-dia.