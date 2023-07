Quem é Marcella Maia? Ex-Globo, atriz teve vídeo íntimo vazado e diz ter sido vítima de extorsão

Intérprete da Morte em Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, atriz se pronunciou em seu Instagram

Conhecida por interpretar a personagem Morte em Quanto Mais Vida,Melhor!, da Globo, a atriz Marcella Maia (31) teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais e em sites de conteúdo pornográfico. Em seu perfil do Instagram, ela afirmou ter sido vítima de uma tentativa de extorsão.

"A artista revela que teve seu aparelho celular clonado no último mês e que vem sofrendo com o vazamento de conteúdos íntimos, após não ceder à extorsão", diz a nota da ex-Globo. "Ela reitera que foi mais uma vítima da invasão desse crime digital e que as medidas jurídicas já estão sendo tomadas."

Maia é atriz, cantora e modelo. Nascida em Juiz de Fora, em Minas Gerais, ela foi abandonada pela mãe com apenas 4 anos. Entre os 5 e 7 anos, ela sofreu abusos enquanto morava com os tios. A partir dos 15 anos, ela decidiu seguir na carreira de modelo.

Três anos depois, ela passou a fazer shows de drag queen em sua cidade natal e foi convidada para trabalhar como hostess em Londres, mas caiu em um esquema de tráfico humano para prostituição. Aos 21 anos ela viajou para a Tailândia, onde realizou a cirurgia de adequação de gênero.

Maia seguiu a carreira como modelo e alcançou notoriedade internacional. Retornou ao Brasil em 2021 para estrear como atriz na novela da Globo. No mesmo ano, ela foi vítima de agressão física por transfobia e relatou o caso nas redes sociais.

Agora, a artista está com seu perfil no Instagram privado para novos seguidores. Ela acumula mais de 2 milhões de admiradores na rede social, em que já compartilhou 200 publicações. O vídeo íntimo foi vazado em seu Stories na manhã desta quarta-feira, 26.