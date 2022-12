Quem é Isabelle Nassar? Atriz entra em Travessia para causar

Isabelle Nassar estreia na TV aberta na novela Travessia, de Gloria Perez

Com uma longa carreira como modelo internacional, Isabelle Nassar (34) faz sua estreia nas novelas no horário nobre da TV Globo. A atriz chega em Travessia, da autora Gloria Perez (74), para causar no núcleo de Humberto Martins (61) e Jade Picon (21).

A primeira aparição da novata foi no sábado, 10, e ela comemorou o momento nas redes sociais. "Hoje (re) começou, a Travessia para Sara. Obrigada a todos os envolvidos. Mesmo. Agora temos um encontro marcado na novela das 9", escreveu a artista na legenda da foto em que está caracterizada como a personagem.

O folhetim de Gloria Perez, no entanto, não é o primeiro trabalho de Isabelle como atriz. Ela interpretou Olga na segunda temporada da série Bom dia, Verônica, da Netflix, e contracenou com Reynaldo Gianecchini (50) após ser vista pelos diretores em uma apresentação de teatro no Rio de Janeiro.

Carioca, a atriz passou quase dez anos fora do Brasil trabalhando como modelo. "Acabei indo para a China com 15, 16 anos, e eu me lembro que ficava observando as pessoas, como elas faziam as coisas, como conversavam. Eu fui escrevendo essas histórias com o passar dos anos, fui entendendo como funcionava. Eu fiquei muito tempo de Ásia, fiz China, Japão, Turquia, Hong Kong e Europa, morei muito tempo em Milão. E foi lá que comecei a fazer aulas de interpretação e filosofia", contou ela à revista Harper's Bazaar.

"Então esses sete anos em que eu morei fora do País foi trabalhando como modelo, fazendo meu pezinho de meia, mas foi também investindo um pouco nessa formação artística", acrescentou Isabelle à publicação. De volta ao Brasil, a moça investiu pesado no estudo das artes cênicas e se formou na respeitada escola de teatro Martins Pena, em 2016.

Além de atriz, Isabelle é pesquisadora, dramaturga e mãe de Maria, de 11 anos:"Eu fui mãe cedo, com 22 anos quase 23, e o que parecia difícil naquela época, hoje é fácil. Hoje eu tenho 34 anos e minha filha 11, quando eu tiver 40, na flor da idade, ela vai ter 18".

