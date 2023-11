Quem é Giovana Fagundes? Humorista foi criticada após "piada" com Marília Mendonça

Mãe da cantora Marília Mendonça não gostou nada de uma atitude da humorista Giovana Fagundes. Entenda o que aconteceu

Nesta semana, o nome da cantora Marília Mendonça gerou repercussão na internet por causa da declaração da humorista Giovana Fagundes. Tudo começou quando ela citou a cantora em tom de piada ao fazer uma viagem de avião. Com isso, a mãe da cantora, Dona Ruth, repudiou a atitude dela. Saiba quem é a humorista:

Giovana Fagundes é humorista e tem um canal no YouTube com quadros de humor e faz shows de stand-up. Ela é natural de Santa Catarina e também atua como influenciadora digital. Ao longo de sua carreira, a jovem já participou do Pânico, na Jovem Pan, e também do Tá Pago, na TNT.

Em suas redes sociais, ela define o seu conteúdo como: “Aqui tem comédia, relacionamento, autoconhecimento e piada com homem hétero”. No Instagram, ela tem 1 milhão de seguidores.

Entenda o que aconteceu:

Giovana Fagundes repercutiu na internet por causa do trecho de uma declaração dela. Ela estava indo fazer uma viagem de avião em uma aeronave de pequeno porte e relacionou com a morte da cantora Marília Mendonça, que morreu em uma tragédia de avião. “Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse stories para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu?”, disse ela.

Pouco depois, a mãe da cantora Marília Mendonça se pronunciou sobre o assunto. "Parem de dar palco pra gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usa a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família pra fazer piadinha, ela é ridícula, nunca ouvi falar dessa mulher, não vai ser a primeira nem vai ser a última, porque a minha filha morta faz mais sucesso do que ela entendeu? Ela tá tentando chamar atenção e vocês tão dando palco pra isso, gente, por favor, quanta gente que tá querendo like, quantas pessoas que não fazem sucesso nenhum na vida, que ta tentando like, usando nome de outras pessoas, para com isso", disse ela.

Por fim, dona Ruth deixou recado: "Mais uma coisinha: uma hora a conta chega, se ela não tem coração, se ela não ta aí, se ela não ta nem aí com a dor de ninguém, uma hora pode ser o filho dela ou a mãe dela e vamos ver se ela vai gostar que alguém faça piada, não que eu deseje isso pra ela, porque ela tá plantando, não é só ela não, tem um monte de humorista b**** que tá fazendo piada com o nome da minha filha".

Por sua vez, Giovana fez um pedido de desculpas e explicou a sua declaração. "Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça. Quero pedir desculpas pelo meu erro [...] a gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília Mendonça, assim como o Brasil todo [...] Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte de Marília Mendonça. Esse pedido de desculpas é principalmente para os fãs e familiares, nunca imaginei que teria essa proporção. Jamais imaginei que isso ia causar a dor que está causando em tantas pessoas. Eu amo Marília Mendonça, sou muito fã [...] Me desculpem", finalizou.