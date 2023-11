Pedido de desculpas de humorista não cola e revolta fãs de Marília Mendonça: "Sem noção"

Fãs de Marília Mendonça não engoliram o pedido de desculpas da humorista; polêmica chegou até a mãe da cantora

A humorista Giovana Fagundes está sofrendo muitas críticas nas redes sociais após se desculpar por uma "piada" na qual citou a morte da cantora Marília Mendonça. Em um longo vídeo, ela explicou que se atrapalhou.

"Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça", disparou.

Ela pediu desculpas para a família da cantora e disse que é fã incondicional da artista. "Quero pedir desculpas pelo meu erro [...] a gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília Mendonça, assim como o Brasil todo [...] Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte de Marília Mendonça. Esse pedido de desculpas é principalmente para os fãs e familiares, nunca imaginei que teria essa proporção. Jamais imaginei que isso ia causar a dor que está causando em tantas pessoas. Eu amo Marília Mendonça, sou muito fã [...] Me desculpem", finalizou.

O pedido de desculpas não colou. Imediatamente, fãs de Marília Mendonça invadiram as publicações da humorista com comentários negativos. "A pessoa morreu em uma acidente de avião e você faz a apoiada associando o avião a pessoa e não imaginou?", disparou um. "Imaginou sim minha linda, não se faça de ingênua. Você queria biscoito e ficou cancelada, achei foi pouco", escreveu outro. "Pessoal, não vamos dar palco pra essa desaplaudida. Quem é ela na fila do pão? Precisou usar a morte de uma pessoa, para aparecer na mídia", aconselhou outro. "Você é uma sem noção, isso sim", disparou outro.

Mãe de Marília Mendonça criticou humorista

A mãe de Marília Mendonça, dona Ruth, não ficou quieta ao ver uma humorista fazendo piada com o nome de sua filha. Nesta quarta-feira, 08, ela se pronunciou ao ver um vídeo da mulher citando o nome da Rainha da Sofrência ao pegar um avião.

"Parem de dar palco pra gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usa a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família pra fazer piadinha, ela é ridícula, nunca ouvi falar dessa mulher, não vai ser a primeira nem vai ser a última, porque a minha filha morta faz mais sucesso do que ela entendeu?", disparou a mãe da eterna Rainha da Sofrência.