Quem é a filha única da atriz Elizangela?

Filha única da atriz Elizangela é casada com outra mulher e é life coach

A atriz Elizangela faleceu na sexta-feira, 3, aos 68 anos de idade e deixou uma única filha, Marcelle Sampaio. A filha dela foi vista emocionada durante o velório da mãe na tarde deste sábado, 4, no Rio de Janeiro. Saiba mais sobre a filha da atriz:

Marcelle Sampaio é casada com Micheline Torres e é life coach. As duas administram juntas o perfil AutoLiderança Plena nas redes sociais, no qual ensinam terapia holística. Elas se conheceram em uma aula de dança há 23 anos e se casaram há 13 anos.

Marcelle e Micheline tiveram filhas gêmeas, Manu e Maria, mas elas faleceram logo após o nascimento.

Marcelle é fruto do antigo casamento de Elizangela com Jorge Humberto Moreira, que foi o primeiro marido da atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elizangela (@atrizelizangela)

Por que a atriz Elizangela não usava o sobrenome?

A atriz Elizangela faleceu na sexta-feira, 3, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória e deixou os fãs saudosos do seu talento. Então, os admiradores dela lembraram de uma curiosidade sobre a trajetória artística dela: A atriz decidiu não usar o sobrenome em seu nome artístico. Saiba o motivo abaixo:

Em uma participação no programa Video Show, da Globo, Elizangela contou que decidiu não usar um sobrenome em seu nome artístico desde os seus primeiros trabalhos após uma orientação de um profissional da área.

“Quando eu comecei, eu usava o meu sobrenome, que é Vergueiro. Só que aí o Moacyr Deriquém, que era do departamento de elenco, chegou pra minha mãe e falou: ‘Olha, o nome dela já é diferente e é um nome longo. Tira o Vergueiro e deixa só Elizangela. E aí ficou”, relembrou na época.

Vale lembrar que ela começou a atuar aos 7 anos de idade e foi para a Globo em 1966, quando tinha 11 anos. A sua primeira novela foi Locomotivas, de 1977. Em sua trajetória, ela atuou em várias novelas de sucesso, como TiTiTi, A Força do Querer e A Dona do Pedaço.