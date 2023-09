Quem é a esposa de Ronaldo? Modelo vive casamento luxuoso de três dias com o ex-jogador

Ronaldo Nazário e Celina Locks chamaram a atenção da web na última segunda-feira, 25, com cerimônia de casamento luxuosa

Ronaldo Nazário (47) e Celina Locks (32) chamaram a atenção da web na última segunda-feira, 25, ao iniciarem cerimônia de casamento luxuosa, que deve durar três dias, em Ibiza, na Espanha. Juntos desde 2015, os dois ficaram noivos no início deste ano, após pedido do empresário para a modelo. Saiba quem é a esposa de Ronaldo.

Modelo há 15 anos, Celina Locks nasceu em Curitiba, no Paraná, e soma mais de 400 mil seguidores no Instagram. Para além da carreira no mercado da moda, ela também se lançou como empresária com sua própria marca de beleza. Em um relacionamento com Ronaldo desde 2015, ela é a quarta mulher a subir ao altar com o ex-jogador.

Com uma vida profissional agitada, Celina Locks realiza um de seus sonhos ao se casar, mas ainda guarda outros para o futuro. "Tenho o sonho de casar e de ter filhos, mas tenho outros sonhos para realizar antes. Por isso, fiz essa brincadeira de que meu filho é a minha marca. Algumas pessoas ficaram chateadas porque queriam me ver com um bebê, mas minha vida está muito corrida agora. Não é o momento ainda", declarou a empresária em entrevista à Quem, em 2022, após virar assunto com um post de sua marca.

A modelo também explicou que vive uma relação próxima com os filhos de Ronaldo: "Eles sempre vão ser meus bebês.Comecei o relacionamento com o Ronaldo há muitos anos e conheci os filhos dele quando eles eram muito pequenos. Quando você começa um relacionamento com a pessoa por amor, realmente você abraça tudo por amor. Então, eu abracei essa família por amor. Vivi muitas coisas com eles e sou muito feliz. Sou muito grata por ganhar essa família".