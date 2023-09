Quem é Alba Baptista? Conheça luso-brasileira esposa de Chris Evans

Site afirma que Chris Evans se casou com luso-brasileira em sua casa nos Estados Unidos

Chris Evans um dos galãs mais cobiçados de Hollywood está casado! De acordo com o site Page Six, o nosso Capitão America oficializou o relacionamento com a luso-brasileira Alba Baptista em uma cerimônia de casamento íntima na casa dele em Boston, nos Estados Unidos, neste final de semana.

De acordo com a revista People, o namoro deles já tem mais de um ano e eles são muito felizes juntos. Eles assumiram o namoro publicamente em novembro de 2022: “Eles estão apaixonados e Chris nunca esteve tão feliz... sua família e amigos a adoram", afirmou a fonte na epóca.

A atriz, que conseguiu atingir o sonho de muitas, tem 26 anos e nasceu em Lisboa, capital portuguesa, Alba é filha de um engenheiro brasileiro e uma tradutora portuguesa, então, tem dupla cidadania. Seguindo os passos da mãe, a atriz fala cinco idiomas: inglês, francês, alemão, português e espanhol, segundo o iMDb.

Alba começou a atuar ainda na adolescência, quando foi abordada por um caçador de talentos: “Aconteceu por acaso quando eu tinha quinze anos”, disse ela. 'Fui convidada para um teste para um papel principal em um filme onde o diretor simplesmente me fez perguntas existencialistas'. O cineasta, aparentemente, “queria entender como [sua] mente funcionava e processava informações filosóficas. Essa abordagem me fez apaixonar pela ideia de atuar".

Na sua carreira à frente das câmeras, Alba participou da série 'Warrior Nun' e do filme 'Sra. Harris Vai à Paris', seu principal trabalho. Ela já participou de mais de 30 produções e já venceu cinco prêmios, entre eles o EFP Shooting Star, no Festival de Berlim; Melhor Atriz, no Prémios Fantastic; e o prêmio Nico da Academia Portuguesa de Cinema.

Companheira de Evans há pelo menos dois anos, a portuguesa ganhou mais de 10 mil seguidores desde a noite de domingo, 10, quando a notícia do casamento veio à público. Em seus instagram, ela já compartilhou cliques aqui no país quando aproveitou o Réveillon de 2017 por aqui com um de seus amigos.

Não sabemos muitos detalhes sobre a cerimônia, já que o casal não permitiu que os convidados usassem celulares e ainda fez eles assinarem um termo para não divulgarem os detalhes da cerimônia. A lista de convidados contou com a presença de amigos famosos, como Robert Downey Jr, Chris Hemsworth e Jeremy Renner.