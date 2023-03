Quem é a sogra de Shakira? Saiba polêmica por trás da separação da cantora

Cantora Shakira teria cortado relações com a sogra e protagonizado uma discussão acalorada

Os detalhes por trás da separação de Shakira (46) e Gerad Piqué (35) não param de surgir na mídia. Desta vez, surgiu um boato que a artista colombiana teria sido agredida pela mãe do ex-jogador de futebol, Montserrat Bernabéu (60), após uma discussão acalorada.

Conforme informações do jornal peruano El Popular, Shakira teria descoberto que a ex-sogra estaria acobertando as traições do filho com Clara Chía, atual namorada de Piqué.

"Eles se refugiavam em uma casa que os pais de Piqué têm em Cabrils, na Espanha. Enquanto Shakira chorava no ombro da sogra, ela era cúmplice para esconder esse novo relacionamento. Isso deixou Shakira muito mal", informou o jornal peruano El Popular.

Segundo uma fonte ligada à Shakira, a cantora brigou com Montserrat e acabou recebendo um murro no rosto. A situação foi presenciada não só por Gerard, mas também pelos filhos dos dois.

MAS, AFINAL, QUEM É MONTSERRAT BERNABÉU?

Montserrat Bernabéu é uma médica espanhola de Barcelona, mais conhecida por ser mãe do jogador Gerad Piqué, antigo zagueiro do clube Barcelona. Ela também é mãe de Marc Piqué.

A relação conturbada entre Montserrat e Shakira nunca foi uma novidade para os fãs da cantora colombiana. A médica já chegou a falar sobre isso no passado e assumiu que fazia o possível para ver o filho feliz.

Segundo a revista Quien, a mãe de Piqué se incomodava com o fato de Shakira ter se interessado pelo jogador quando ele tinha apenas 22 anos e ela 32. Além disso, o fato dela ser latina e famosa, tornava a aprovação materna ainda mais complicada.

Em 2017, Montserrat chegou a ser flagrada brigando com Shakira e acabou gerando a maior polêmica. Na ocasião, a espanhola apareceu mandando a cantora calar a boca em meio a discussão.

Alguien cercano a la familia Piqué-Mebarak, que frecuentaba la casa de ellos, supuestamente dijo que ya había presenciado una discusión seria, en la que Montserrat Bernabeu (la ex suegra de Shakira) golpeó a Shakira en la cara frente a Gerard y sus hijos. pic.twitter.com/LTxrvt1XeR — Suite 16 (@suitedieciseis) March 15, 2023

No ano passado, Shakira deu o que falar ao construir um muro ao lado da casa da ex-sogra. Vizinha da médica, ela colocou a estátua de uma bruxa em direção ao imóvel. A situação deu o que falar nas redes sociais, viralizando por todo o mundo.