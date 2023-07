Quem é a namorada de Monique Evans? Cacá Werneck teve intimidade exposta

Monique Evans recebeu críticas após expor momento íntimo de Cacá Werneck nas redes sociais

A apresentadora Monique Evans (67) causou a maior comoção nas redes sociais após compartilhar um registro de sua namorada, a DJ Cacá Werneck (38). Isso porque na imagem, a moça aparece fazendo xixi em meio à natureza.

Divertida, Monique Evans fingiu que estava fazendo um flagra da amada e escreveu na legenda: "Exclusivo: noiva de Monique Evans faz xixi na estrada".

A postagem acabou dividindo opiniões e algumas pessoas acharam que ela estava expondo demais a intimidade com Cacá. "Desnecessário", escreveu um seguidor. 'Ridícula a exposição", comentou outra. "Qual a necessidade dessa foto?", disparou outro.

MAS, AFINAL, QUEM É A NAMORADA DE MONIQUE EVANS?

Cacá Werneck é uma DJ e produtora musical muito popular entre o meio LGBTQIA+, ela iniciou carreira em 2007. A artista passou a ser conhecida nacionalmente a partir de 2012, quando participou do programa A Fazenda de Verão, única temporada do reality rural com pessoas anônimas.

Apesar de fazer parte do elenco da competição, Cacá não ficou por muito tempo e acabou sendo eliminada ainda nos primeiros dias do programa. Ela foi confinada em um celeiro e acabou não conquistando a preferência do público.

Com 27 anos de diferença, Monique e Cacá iniciaram o romance em 2014 e já passaram por algumas crises. Em outubro de 2020, as duas acabaram finalizando o relacionamento e gerando polêmica.

Na época, Cacá chegou a alugar um apartamento e deixar a casa de Monique. A situação entre as duas ficou tão complicada, que elas passaram a discutir publicamente nas redes sociais.

"Nunca mais quero te ver. Enjoei da sua voz e de você. Ainda bem que me livrei de você. Muito, muito triste ter vivido 6 anos com essa pessoa", afirmou a modelo.

Apesar do desentendimento, um ano depois, Monique e Cacá reataram a relação e decidiram voltar a compartilhar declarações. "Olha como está linda, meu Deus! Olha o meu amor. Agora sim, assumidamente juntas, eu e meu amor", disse Monique.