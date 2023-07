Monique Evans é criticada após foto íntima da esposa: "Exposição ridícula"

Monique Evans é criticada após foto publicada em seu perfil; seguidores não gostaram

A apresentadora Monique Evans dividiu opiniões ao publicar uma foto nas redes sociais nesta segunda-feira, 24. É que ela resolveu compartilhar com os seguidores um momento curioso protagonizado pela esposa, a DJ Cacá Werneck.

Na foto, a amada surge urinando em uma estrada abandonada. Ela resolveu fazer piada com a situação. "Exclusivo: noiva de Monique Evans faz xixi na estrada", disparou ela ao publicar a foto em seu perfil.

Nos comentários, a postura da modelo gerou muitas críticas. Isso porque eles acreditaram que a exposição foi uma tentava de chamar a atenção. "Desnecessário", escreveu um seguidor. 'Ridícula a exposição", comentou outra. "Qual a necessidade dessa foto?", disparou outro.

Recentemente, Monique Evans ganhou uma declaração de amor da amada. “Hoje é aniversário do meu mor! Chegou o dia daquela que me tem por inteiro, que me conhece nas melhores e piores versões. Divide a cama, o abraço, os sonhos e os medos. É a pessoa que eu mais confio no mundo, que conhece todas as minhas fraquezas. A nossa união foi desde o início muito forte, intensa e verdadeira”, Cacá iniciou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal)

“Eu espero que seus dias sejam de luz, que todos os seus sonhos se tornem realidade e que você seja sempre mais realizada. Você é bondosa, inteligente, engraçada, linda... e eu sou a mulher mais sortuda porque vou me casar com você! Encontrei em você tudo que sempre sonhei. Ao seu lado me tornei uma mulher de verdade”, disse ela nas redes sociais emocionando os fãs.

Monique Evans impressiona com antes e depois de harmonização facial

Recentemente, a apresentadora Monique Evans passou por um procedimento estético de harmonização facial em uma clínica e surpreendeu ao compartilhar algumas fotos de seu antes e depois. A modelo também publicou um vídeo em que mostra a aplicação de preenchimento em pontos estratégicos do rosto.