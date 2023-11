Que zona! Quarto de Luisa Sonza choca até amigos famosos: "Passou um furacão"

Quarto de Luisa Sonza choca até amigos famosos; ela publicou imagem que deixou todos surpresos

Fora do Brasil, a cantora Luisa Sonza divertiu os fãs ao mostrar uma imagem inusitada de sua intimidade. É que ela mostrou o quarto de hotel no qual está morando pelos próximos dias. Só que o espaço estava de pernas para o ar.

Assim que publicou a imagem, a artista ganhou muitas reações dos fãs. Até famosos deixaram mensagens surpresos com a bagunça. “Mulher, passou um furacão no quarto", comentou a amiga, Pabllo Vittar.

Sonza está em Los Angeles, onde cumpre uma agenda de compromissos profissionais não revelados. A artista deve voltar ao Brasil já na próxima semana - ela tem uma série de shows agendados para divulgar Escândalo Íntimo, seu novo álbum.

Vale lembrar que o ex-namorado da cantora, Chico Veiga, fez sua primeira aparição nas redes sociais nesta semana após o término turbulento. Em seu novo post, ele compartilhou uma sequência de momentos do que viveu nos últimos tempos. Além de ter aparecido em uma selfie, ele também publicou vídeos de uma festa, uma imagem de uma gravação e momentos com os amigos. O rapaz não escreveu nada na legenda e ainda limitou os comentários no post apenas para seus amigos.

Chico no BBB 24?

Ex-namorado da cantora Luisa Sonza, o influenciador digital Chico Moedas foi alvo de rumores de que poderia ir para o Big Brother Brasil 24, da Globo, que estreia em janeiro de 2024. Porém, um amigo dele, o streamer Casimiro, negou os boatos.

Os rumores diziam que Chico iria integrar um grupo de celebridades no reality show, mas o amigo dele negou ao responder um post no Instagram.

Casimiro disse: “Muito f*da que vocês inventam uma mentira, espalham a parada e as pessoas ficam xingando o moleque por uma parada que não vai acontecer. Vocês ficam alimentando isso”.