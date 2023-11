Quantos filhos tem Zezé di Camargo? Crise familiar gerou problemas ao artista

Intimidade familiar de Zezé di Camargo foi exposta nas redes sociais e tem gerado comentários intensos dos internautas

Em destaque na mídia desde o início do mês, o cantor Zezé di Camargo (61), dupla com Luciano (50), tem enfrentando uma baita polêmica familiar. Isso porque os filhos do artista acusaram a madrasta, Graciele Lacerda (43), de criar perfis falsos nas redes sociais para difamar os membros da família.

Entre alfinetadas e até denúncia judicial, muitas pessoas ficaram curiosos na tentativa de ficar informados sobre quem são os membros da família do artista, que está em uma verdadeira guerra interna.

Um dos artistas mais populares do sertanejo, Zezé é pai de três filhos: Wanessa, Igor e Camilla. Todos eles fruto de seu relacionamento de 30 anos com a empresária Zilu Godoi (63), que atualmente está morando nos Estados Unidos.

Wanessa

A cantora é a filha mais velha de Zezé e tenta ao máximo se manter discreta quanto as brigas envolvendo o pai. No entanto, ela não ficou calada ao descobrir o burburinho e saiu em defesa do pai, mesmo sabendo que seu nome estava circulando no meio do assunto.

"Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu e me abraçou", desabafou.

Camilla

Segunda filha de Zezé com Zilu, a atriz quebrou o silêncio sobre o assunto e se pronunciou afirmando que é à favor da preservação da família. Ela disse que a separação dos pais ainda é algo que gera muitas confusões e comentários.

"A gente tá aqui pra falar que, independente (sic) desse amor incondicional que a gente tem tanto pela nossa mãe como pelo nosso pai, e o respeito que a gente tem e eles sabem, as pessoas podem questionar, mas ambos sabem que a gente tem por eles, tesá rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai", frisou.

Igor

O caçula da família acabou se tornando o foco principal da confusão, já que sua esposa, Amabylle Eiroa, foi a responsável por expor que a família era vítima de difamação da parte de Graciele. O rapaz, inclusive, chegou a ser demitido do cargo que ocupava, como administrador de sua carreira do pai.

Mas apesar de toda confusão, Igor fez questão de vir a público e falar sobre a relação com o pai, que ficou um pouco estremecida após as últimas revelações. Ele disse que se orgulha de Zezé e que ele ainda é uma pessoa importante em sua vida.

"O meu pai nunca deixou faltar nada para mim, me deu educação, me deu criação, me deu oportunidade de trabalho. Foi presente o máximo que ele pode com a carreira e a estrada que ele tinha. Tenho muita gratidão pelo meu pai e eu explico melhor aqui no texto. É só porque ele está tomando muita p*rrada e eu tenho que falar”, afirmou.