Igor Camargo: quem é o filho de Zezé di Camargo que foi demitido pelo próprio pai?

Saiba quem é Igor Camargo; ele vai ser desligado de suas funções após confusão familiar

Filho do cantor Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo acabou envolvido no novo capítulo da confusão envolvendo a família Camargo. É que foi revelado nesta terça-feira, 7, que ele vai deixar as funções que ocupava ao lado do pai. Mas, afinal o que fazia Igor Camargo?

Quem é Igor Camargo?

Filho caçula de Zilu Camargo e Zezé di Camargo, Igor Camargo tem 29 anos. Ele era um dos responsáveis pela administração da parte financeira da vida do artista e atuava nos bastidores ao lado de uma equipe. Agora, ele vai passar por um processo de transição e deve deixar suas funções nos próximos meses.

Embora tenha demonstrado talento para a música, ele nunca seguiu a carreira sertaneja. Em 2014, ele se lançou como DJ. Na época, o herdeiro do artista explicou que não queria usar o nome do pai para fazer sucesso.

“Não tenho nada contra as pessoas que acabam relacionando o meu nome ao do meu pai. Já nasci assim, filho de quem sou. Mas prefiro que me vejam e me apresentem apenas como DJ. Quero ser reconhecido por mim mesmo. Não tenho pretensão pela fama. Quero apenas trabalhar no que gosto e no que sei fazer”, disparou para o jornal 'Extra'.

Igor Camargo é casado com Amabylle Eiroa

Igor Camargo é casado com a arquiteta Amabylle Eiroa, que é especializada em design de interiores. Os dois se conheceram quando ela ainda era adolescente e tinha apenas 14 anos. Quatro anos depois, eles ficaram noivos e oficializaram o relacionamento.

Na última semana, ela foi envolvida na confusão da família Camargo. "Lá atrás meu pai me disse: As mentiras podem criar um véu temporário, mas a verdade é como o sol, sempre encontrará o seu caminho. Aquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações, saiba que o relógio inexorável da verdade tocou", escreveu ela em um desabafo nas redes sociais.

IGOR CAMARGO SERÁ DEMITIDO

O cantor sertanejo Zezé di Camargo tomou uma atitude drástica e demitiu o filho, Igor Camargo. Após as recentes confusões envolvendo sua família, o sertanejo tomou partido e desligou o herdeiro de suas funções. As informações foram reveladas pela jornalista Fabíola Reipert. Segundo ela, a relação entre pai e filho ficou estremecida após a confusão que envolveu Graciele Lacerda e sua nora, Amabylle Eiroa.

