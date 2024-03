Quanto custa o look que Yasmin Brunet usou em festival? Ex-BBB foi alvo de críticas

Yasmin Brunet foi uma das celebridades que esteve no festival Lollapalooza, em São Paulo; saiba o valor do look escolhido pela ex-BBB

Yasmin Brunet (35) foi uma das celebridades que aproveitou o final de semana para curtir o festival de música Lollapalooza, que aconteceu entre os dias 22 e 24 deste mês, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A ex-BBB escolheu um look ousado para o momento, e recebeu críticas após surgir rebolando em um vídeo no evento.

A modelo escolheu peças de roupa bastante artesanais para o momento. Para a parte de cima do look, ela vestiu o Top Piche da marca Obrigon. Com a textura feita à mão, e composto em sua maioria por látex, a peça de roupa pode ser encontrada por R$ 1.098.

Já para a parte de baixo da roupa, ela vestiu uma calça da marca brasileira Forca Studio —que já fez partes de looks de outras celebridades como Anitta (30). A peça de roupa também é artesanal, e está disponível no site da marca no valor de R$ 520.

A ex-BBB usou a combinação para seu primeiro dia de festival. No Instagram, Yasmin Brunet compartilhou um vídeo dançando durante um dos shows que assistiu e recebeu diversas críticas de internautas. "Eterna adolescente, tão rica que só tem dinheiro", escreveu um. "Até para dançar tem preguiça", disse outro. "Adolescente de 35 anos", afirmou um terceiro.

Em outro vídeo, compartilhado em seu segundo dia de festival, a filha de Luiza Brunet (61) recebeu mais críticas por aparecer dançando. "Já passou da fase de rebolar, né? 35? Acho... Não cresce? Evidentemente, deve haver algo mais a oferecer. Cultura não faltou. Dinheiro também não. Talvez seja opcional", escreveu uma internauta.

"Meu amor, não existe fase para ser feliz e se divertir! Eu sou uma mulher de 35 anos que paga as minhas contas e sou livre para fazer absolutamente o que eu quiser", rebateu Yasmin Brunet diretamente para a seguidora.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE YASMIN BRUNET NO INSTAGRAM: