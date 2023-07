Quando a filha de Carla Perez começou a namorar Daze? Saiba detalhes

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, assumiu relacionamento publicamente na última quinta-feira, 27

Camilly Victória, filha da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy, se tornou assunto após assumir publicamente o namoro com Edayzia, conhecida também como Daze, na última quinta-feira, 27. Discreta quanto à vida pessoal, a cantora deixou muitos fãs curiosos sobre o início do romance.

Não é possível saber exatamente o dia em que as duas começaram a namorar, no entanto, a namorada da filha de Carla Perez compartilhou um vídeo em seu perfil do TikTok que pode indicar que elas estavam juntas meses antes de os rumores sobre a relação começarem.

Daze tem apenas nove vídeos publicados em sua conta na rede social. O primeiro deles, compartilhado em dezembro de 2022, mostra ela e Camilly Victória em seu carro, quando a brasileira a surpreende com um beijo. "Ela", escreveu a norte-americana na legenda.

Leia também:Quem é Daze? Conheça a namorada da filha de Carla Perez e Xanddy

Agora, após as duas terem assumido o relacionamento, a publicação já tem mais de 2.000 curtidas e está cheia de comentários de brasileiros desejando felicidades para o casal. Além disso, em fevereiro deste ano, a filha de Carla Perez já deixava comentários carinhosos nas fotos de Daze.

Os rumores sobre o romance começaram em meados de junho, e, na época, chegaram a indicar que a família de Camilly estaria em crise com o namoro. No entanto, os boatos foram desmentidos e Carla Perez chegou a dar um apelido carinhoso para a nora dias depois.

Daze é do signo de câncer e, de acordo com suas publicações compartilhadas no Instagram, mora em Austin, capital do Texas, no Estados Unidos. A família de Camilly passou a morar no país há sete anos, em 2016.

CONFIRA O VÍDEO DE DAZE E CAMILLY VICTÓRIA, FILHA DE CARLA PEREZ: